أحدث قصات الشعر لخريف وشتاء 2015-2016

تعتبر قصات الشعر، سواء الطويلة أم القصيرة واحدة من أبرز الأشياء التي تميّز المرأة وتغيّر من إطلالتها بشكل واضح. كما تعطيها طابعاً مختلفاً ومغايراً لمن يألفونها ويعتادون التعامل معها.

ففي كل موسم جديد، يطرح مصففو الشعر قصات جديدة لمساعدة المرأة على مواكبة الموضة واختيار القصة التي تبرزها بإطلالة ملفتة وعصرية.

"سيدتي نت" يجول بك في عالم صيحات الشعر لخريف وشتاء 2015-2016 لتتوّجي بها شعرك.

أبرز صيحات قصات الشعر لهذا الموسم:

1- قصات الفرق الجانبي تحتلّ عرش موضة الشعر

إن تسريحة الفرق الجانبيّ الواضح، من أجمل تسريحات الموسم التي تواكب الموضة لهذا العام. وهي تسريحة سهلة للغاية، يمكنكِ إنجازها بنفسكِ دون الحاجة إلى أيادٍ مهنيّة وخبيرة.

وتتماشى مع جميع أنواع الشعر: القصير ، الطويل، المجعّد أو المالس.

2- قصة الشعر الطويل مع الغرة:

سواء كان شعرك طويلاً أم قصيراً، لا تتردّدي في اختيار القصة المتدرجة مع الغرة القصيرة والمنسدلة على جبينك. تمنحك هذه القصة إطلالة شبابية ومفعمة بالحيوية.

3- قصة الفوكاريه:

تأتي قصة الشعر الفوكاريه لهذا الموسم، على رأس لائحة القصات الرّائجة. وهي تمنحك إطلالة ساحرة ومشرقة. تناسب هذه القصة جميع أشكال الوجه تقريباً، وهي خيارك الأمثل لإطلالة ساحرة.

4- قصة الكاريه بعدة اختيارات كـ:

قصة الكاريه مع الغرّة المنسدلة على الجبين أو فرقها من أحد الجانبين، قصة الكاريه ذات الخصل الطويلة من الجوانب الأمامية. وقصة الكاريه المبعثر والمفروق من الجانب.

5- القصات الفرنسية لـ «لوك» ناعم وأنثوي

تعتبر القصات الفرنسية من أكثر القصات الأنثوية جمالاً وأنوثة. وهي تترأس آخر صيحات الشعر وقد اكتسحت عالم الموضة. تناسب هذه القصة الجميع، خصوصاً صاحبات الوجه الرفيع والناعم.

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