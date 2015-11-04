دليلك للعناية بجمالك ... تابعي المزيد في مجلة "سيدتي" غداً

كثير من النساء يخفن من موسم الشتاء ويعتبرنه عدواً للبشرة؛ لأنه يتسبب بجفافها وبهتانها وضعفها. اجعلي من الشتاء صديقاً يزيدك جمالاً ويحافظ على نضارتك عبر معرفة أسرار جمالية تتفادين من خلال تطبيقها آثاره السلبية على بشرتك.

إليك خمس خطوات عليك اعتمادها هذا الشتاء لتكوني أكثر إشراقة وجمالاً هذا الموسم ولتكون بشرتك متناغمة ومنسجمة مع كل الفصول...

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1- في الصباح:

حضّري بشرتك أولاً باستخدام لوشن منظف لكل الرواسب والزيوت ومنشط لخلايا البشرة؛ حتى تصبح بشرتك جاهزة لاستقبال كل المغذيات التي تحتاجها. ثم، طبّقي مصلاً من الجيل الجديد يعيد رسم معالم وجهك. ومن ثم، وبعد دقائق، طبّقي كريم الترطيب الخاص بالنهار الذي يمدّ البشرة بالترطيب الذي تحتاجه ويشدّ الجلد، وأخيراً ضعي قناعاً يكافح الشيخوخة.

2- في المساء:

وهذا النظام ضروري جداً وعليك تطبيقه قبل النوم، حتى ولو كانت سهرتك طويلة. استخدمي مزيل المكياج الذي ينظف بعمق، وأتبعيه بلوشن التنظيف للتخلّص من كل آثار للمكياج. ولمزيد من العناية، استخدمي منظّفاً خاصاً للعيون يريح العينين وينظفهما برقّة. طبّقي بعد ذلك كريماً خاصاً بمحيط العيون يحمي ويرطّب ويبعد التجاعيد، ثم قومي بتطبيق كريمك الليلي الخاص بنوع بشرتك وما تحتاجه. وأخيراً، رطّبي شفتيك بمرهم خاص بهما.

3- للجسم:

اعتني بجسمك تماماً بنفس أهمية بشرتك، وحضّريه لمكافحة البرودة عن طريق استخدام مستحضر التقشير الخاص بالجسم الذي سيحوّل بشرتك إلى حريرية وناعمة. ثم، طبّقي كريم الترطيب المخصص للجسم واختاريه غنياً بالزيوت أو بزبدة الشيا التي تمتصها بشرتك إلى أقصى عمق. وفي المناسبات، استخدمي التسمير الذاتي للحصول على لون رائع ومميز.

4- اتجاهات المكياج:

- الطبيعي البرّاق: وهو الذي يحافظ على بشرتك طبيعية وبرّاقة مع لمسة ملونة من البلاش باللون البرتقالي؛ لأنه اللون الرئيسي لخريف وشتاء 2015. كما يشمل هذا الاتجاه تحديد معالم الوجه بواسطة الكونتورينغ البعيد عن التكلّف وتطبيق الماسكارا لرموش طويلة جداً مع لمسة من البرونز على الخدود.

- المكياج الثقيل: ويعتمد على تطبيق المكياج الدخاني بلون الفحم على العيون بحيث تصبح نظرة العين حادة مع حواجب عريضة، أما لون أحمر الشفاه فداكن. ولا يكتمل هذا الاتجاه إلا مع الآيلاينر بلون المعدن الملفت حتى تكون الإطلالة جذّابة وقوية.

5- الشعر:

اللون الرائج هذا الشتاء هو الـبرونز، وهو اللون الذي يتراوح بين الأشقر والبني. ومن المهم العناية بالشعر خلال هذا الفصل، واستخدام زيت قبل تمشيطه تفادياً لتشابك خصلاته. وبعد الغسل، يفضل تطبيق كريم لمنع الشعر من التطاير.

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