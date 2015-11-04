مقتل وإصابة 54 من الحوثيين وقوات صالح فى مواجهات بمحافظة تعز

أخبار اليمن>أفادت مصادر فى المقاومة الشعبية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل 25 من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح وإصابة 29 اخرين فى مواجهات مع المقاومة الشعبية بمحافظة تعز (256)كم جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت المصادر ، إن مقاتلى المقاومة الشعبية صدوا هجوماً شنه الحوثيون وقوات صالح على مواقع المقاومة فى حى "الدعوة"، شرقى تعز.

وأشارت المصادر إلى أن تلك المواجهات اسفرت عن مقتل أحد أفراد المقاومة الشعبية وإصابة تسعة أخرين.

وبحسب المصادر، فقد أغلق الحوثيون وقوات صالح المدخل الوحيد للمدينة من الجهة الشرقية لليوم الثالث على التوالي، فيما بدأ أفراد المقاومة الشعبية والجيش الوطنى بالانتشار فى المدينة "لتحرير كافة المناطق بدعم من التحالف العربي".

من جهة أخرى، قالت مصادر طبية فى تعز، إن الحوثيين وقوات صالح قصفوا احياء "الأجينات" و "الضربة" و "سوق الصميل" و "الكشار" فى مدينة تعز بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون.

وأشارت المصادر إلى أن القصف أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة أخرين من المدنيين فى تلك المناطق.

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