"حماس" تدعو إلى تشكيل قيادة موحدة لــ "انتفاضة القدس"

>دعا رئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل، اليوم الأربعاء، إلى تشكيل قيادة ميدانية موحدة لـ"انتفاضة القدس".

وقال مشعل المقيم فى الدوحة فى لقاء مع عدد من الصحافيين الفلسطينيين فى غزة عبر نظام "سكايب"، أن المطلوب "تشكيل قيادة ميدانية للانتفاضة".

وشدد على "ضرورة الاتفاق على استراتيجية نضالية مشتركة بكل خياراتها تكون فاعلة وضاغطة على الاحتلال ونحقق بها اهدافنا".

وأضاف أن "مسؤولية القيادة هى رسم رؤية مشتركة وأهداف سياسية وطنية محددة للانتفاضة. وارى انها تشمل احباط مخطط الاحتلال فى تقسيم المسجد الاقصى".

وأكد مشعل على "المقاومة بكل خياراتها المسلحة ودون المسلحة، لكننى اؤمن بأهمية تنسيق الجهاد وتشكيل رؤى وبرامج موحدة تقاد بقيادة ميدانية لتعظم شأن الانتفاضة".

وطالب بـ "الوحدة الفلسطينية لانها ضرورة لنجاح الانتفاضة فى تحقيق اهدافها".

واعتبر مشعل "اننا فى انتفاضة حقيقية ونعيش فى اجوائها البطولية، ويجب ان تمتد الانتفاضة هذه لتحرر القدس والضفة الغربية كما حررت الانتفاضة الماضية (فى العام 2000) قطاع غزة".

وشدد على ضرورة "المزاوجة بين الفعل النضالى الميدانى المقاوم وبين السياسة والدبلوماسية"، مؤكدا رفضه "ان نسوق غزة الى حرب جديدة".

وقتل سبعون فلسطينيا بينهم عربى اسرائيلى واحد فى اعمال عنف تشهدها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس منذ الاول من أكتوبر تخللتها مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار وعمليات طعن. كما قتل تسعة إسرائيليين.