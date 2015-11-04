حبس الضابط المتهم بالشروع فى قتل مواطن لإجباره على الركوع له

أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة بحبس “محمد.ب” ضابط شرطة 4 أيام ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدى بالضرب على مواطن بدائرة قسم أول أكتوبر، والشروع فى قتله، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وأمرت بالتحفظ على السلاح الخاص بضابط الشرطة والذى أطلق منه عيارًا ناريًا صوب المجنى عليه “حسين.م” لإجبار المواطن على الركوع له وإرسال السلاح للمعمل الجنائى لفحصه. وأنكر ضابط الشرطة فى تحقيقات النيابة كل التهم المسندة إليه وأدعى تلفيق الاتهام، وكشفت التحقيقات عن أن المتهم تعدى بالضرب المبرح على المجنى عليه أمام مرأى ومسمع عدد من قادة السيارات الذين تصادف مرورهم أعلى الطريق المحور بأكتوبر. وتعود تفاصيل الواقعة حينما حدثت مشادة بين المجنى عليه “حسين.م” وضابط الشرطة “محمد.ب” أعلى طريق المحور نتيجة قيادة الثانى سيارة ملاكى دون لوحات معدنية، وعلى أثر تلك المشاجرة، أخرج الظابط سلاحه النارى وأشهره فى وجه “حسين.م” مخوفاً إياه وطلب منه الركوع له.