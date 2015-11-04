ضبط عامل وبحوزته 1000 قرص مخدر بقنا‎

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد من ضبط عامل وبحوزته 1000 قرص مخدر وبندقية خرطوش بقنا.

وكانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد تفيد قيام ” محمد. ف . م ” 23 سنة عامل بجلب كمية من المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وبتقنين الآجراءات تم تشكيل فريق بحث ضم كلا من المقدم محمد الضبع والرائدين ياسر صقر و وسام الدين حسين، وبإعداد عدة أكمنة تم ضبط المتهم بإحدى الكمائن وعثر بحوزته على سلاح ناري بندقية خرطوش وطلقات، و 1000 قرص مخدر، و100 جرام من الحشيش، ومبلغ 60 الف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعه لتتولى النيابة التحقيق.