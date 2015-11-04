حوار| عماد جاد: الرئيس لم ينجح في تطوير الخطاب الديني و«في حُب مصر» قد تشكل كتلة بالبرلمان

الرئيس لم ينجح في تطوير الخطاب الديني والمؤسسات الدينية مسؤولة

المؤسسات الدينية مخترقة من تيارات سلفية وإخوانية وبالأدلة

«الأزهر» كفر إسلام البحيري ولم يكفر «داعش» والغرب يتعجب من هذا السلوك

إرهاب الإخوان كاد يوصلنا لمصير النموذج الليبي والمراجعات الفكرية أثبتت فشلها

لا أعتقد في نجاح تجارب المانيا وبريطانيا في إعادة تأهيل الإرهابين التائبين

تراجع نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية يعود لتراجع الإحساس بالخوف على الدولة

طول الفترة بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أسهم في تراجع المشاركة

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> قائمة «في حب مصر » قد تشكل في البرلمان القادم كتلة موحدة

حوار- رشا الشامي

نقترب من إنجاز الاستحقاق الثالث لثورة الثلاثين من يونيو، لنرسي بها نظام الحكم في مصر بانتخاب برلمان يشارك الرئيس والحكومة في إدارة البلاد، أكثر من عام مضى على إنجاز الاستحقاق الثاني وانتخاب رئيس الجمهورية، الذي ظل محتفظًا بالسلطتين التنفيذية والتشريعية لحين انتخاب نواب مجلس الشعب.

بانتهاء المرحلة الأولى من انتخابات نواب مجلس الشعب، وإحراز قائمة «في حب مصر» نجاحًا ملحوظًا، وحصول حزب المصريين الأحرار على نسبة منافسة في تشكيل البرلمان القادم، يأتي حوار وكالة «أونا» مع الدكتور عماد جاد -عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار والمرشح على قائمة في حب مصر-.

وفي الحلقة الأولى من الحوار، يقول جاد إن نسب التصويت في الانتخابات البرلمانية تراجعت مقارنة بعام 2011، ويشير إلى أن طول الفجوة الزمنية بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية قللت من نسب المشاركة، وأشاد بالانتخابات التي جرت: «لأول مرة تُجرى انتخابات نزيهة ويقل فيها استخدام المال السياسي».

الإقبال والتصويت

في تصريحات سابقة تحدثت عن توقعات لنسب الإقبال وقُلت إنها ممزوجة بالأمنيات.. هل خابت توقعاتك بعض الشيء؟

بعض الشيء، وعندما حددت النسبة، قُلت إنها مرتفعة لكنها ممتزجة بالأمنيات في حدود 35% وقد بلغت 26%، وهي نسبة قليلة ولكن لها مبراراتها المنطقة التي تفسر لماذا وصلت لذلك؟ على سبيل المثال مشاركة المصريين في الانتخابات تتناسب عكسيًا مع الشعور بالخوف فكلما كانت مشاعر الخوف بالنسبة لهم مرتفعة كانت أعلى في المشاركة ولو تناولنا مثلاً انتخابات عام 2011 البرلمانية تجاوزت النسبة 50% وهذا بسبب أن الشعب كان يخشى على البلد وكانت القوى المدنية تحشد والقوى الإسلامية تحشد أيضًا فوصلنا لهذه النسبة.

هل هي كذلك أم أنها عدم رغبة في المشاركة؟

لا لا أرجح هذا، تصوري أن السبب الأول يعود لطول الفترة بين انتخابات الرئاسة والبرلمان، وتجاوزها عام ونصف العام -تقريباً- ولو كانت أُجريت عقب الانتخابات الرئاسية كانت ستكون المشاركة أكبر وقد تصل إلى 45%.

الطاقة فترت.. فهل هذا يعود لشعورهم بالأمان ؟

شعروا بالأمان بالفعل لأنه لايوجد حزب أغلبية يتم التصويت له، ولايوجد حزب للحكومة يقوم بحشد الموظفين وزور، أما النقطة الثانية إن بعض وسائل الإعلام تبنت قضية إن البرلمان مقيد للرئيس وينتقص من سلطاته فبعض البسطاء رأوا أنه لا يجب أن يُقيد الرئيس وقالوا في قرارة أنفسهم «لماذا نقيده؟ بلاها برلمان» كل هذه الاعتبارات لو وضعت مع بعضها البعض، ولكن نقول إنها انتخابات حرة في مصر فهذه هي الانتخابات الأولى التي يتم فيها القبض على من يوزع المال، وقد أُلقي القبض على أربعة من حزب النور فلا يوجد بها توجيه أو تزوير لحساب أحد.

لكن هذه الانتخابات ليس بها اتجاهات سياسية حادة وتضاد؟

لايوجد بها تضاد.

هناك رأي آخر أو رأي فصيل يرى أن هذا البرلمان موالٍ في أغلبه أو مساند للرئيس إذًا لايوجد مشكلة وبالتالي ليس هناك أثير قوي إما أنا مطمئن لأني مؤيد للرئيس أو لدي آراء مختلفة فهذا يعني أن البرلمان لن يكون له دور قوي؟

حاولوا أن يلعبوا لُعبة، تتمثل في الترويج أن حزب «المصريين الأحرار» يقيد الرئيس ويفرض عليه شروطه، لكن لم تنجح اللعبة، ما أُريد قوله إن التيار المدني رغم انخفاض نسبة المشاركة إلا أن الجميع يرى أنها هزيمة ساحقة لحزب النور، لأن حزب النور أراد المراهنة على دائرة قوائم غرب، وهذا لم يحدث ونجح التيار المدني في الاكتساح حتى في الصعيد، والرأي العام المصري أوصل رسالته أننا لانريد إسلام سياسي، ورأينا أن حزب النورالذي كان الحزب الثاني في برلمان 2011 لم يحصد سوى 11 مقعدًا في البحيرة والعامرية وهي مناطق نفوذه، حيث أن جزء العرب أو البدو ينتمي بطبيعته إلى الفكر السلفي وليس لهم قاعدة انتخابية أكثر من ذلك، وفي النهاية حتى لو وصل إلى 20 مقعدًا فلن يكون نصيبه في البرلمان أكثر من 3 إلى 3.5% من إجمالي مقاعد البرلمان مقارنة بنسبة 25% في انتخابات 2011، وحصل الإخوان وقتها على 43% من مقاعد البرلمان.

كتبت عدة مقالات بعناوين تحمل ذات المعنى حول حديث المصالحة ورفضك لها خاصة مع انتشار هذه الدعوات.. هل كنت تقصد بذلك الإخوان المسلمين فقط أم التيار الإسلامي بشكل عام؟

جماعة الإخوان المسلمين ومن تضامن معهم، الآن هناك تحالف دعم الشرعية والأصالة والوطن، وهم من دعموا الإخوان في رابعة وتركيا ويهاجمون الدولة، وهذا هو القطاع الذي دعم الإخوان وهم تيارات من الإسلام السياسي لكن حزب النور خارج المسألة فهو الآن وفق القانون وليس الدستور هو حزب شرعي لكن الدستور يجعل منه حزبًا غير شرعيًا.

لأنه مستند لخلفية دينية؟

بالضبط، وبالتالي نرفض المصالحة مع من رفع سلاحه ضد الدولة، وهذا ماقصدته برفض دعوات المصالحة فمصر طول عمرها وهذا ما ميزها عن دول المنطقة الباقية أنها دولة مركزية منذ عهد محمد علي، ومصر منذ ذلك لم تتهدد بأن هناك إقليم ينفصل فالمنطقة كلها مضطربة، ففي السعودية يوجد قلاقل في المنطقة الشرقية، وشمال وجنوب السودان، وسوريا بها الأكراد في الشمال والشيعة في أماكن أخرى، والعراق شمال وسط وجنوب، ولبنان شرق وغرب، والجزائر أمازيغ وعرب، والمغرب أمازيغ وعرب، كلها مناطق بها قلاقل واضطرابات.

لكن مصر، منذ عهد محمد علي لم يحدث أن تمرد إقليم واحد في هذا البلد على العاصمة، لم يحدث من الإسكندرية إلى أُسوان، كانت حكومة مركزية تحكم من العاصمة، وهذه هي التركيبة المصرية التاريخية بسبب نهر النيل، بالتالي فأهم صفة بها أنه لا يرفع السلاح في وجه الدولة ومن يصنع هذا يطبق عليه القانون السلاح بيد السلطة فقط، وعندما يرفع فصيل السلاح ويفرض شروطه بالسلاح هذا هو أول مؤشرات فشل الدولة، وبالتالي لابد من التفرقة بين الطيف السياسي نتفق أو نختلف معه وبين من رفع السلاح في وجه الدولة وقتل أبنائها وأضر بها.

المراجعات الفكرية



> في ظل دعوات عدم المصالحة.. كيف ترى طرق المراجعات خاصة في صفوف الشباب ليس من رفع السلاح مباشرة لكن من أمن بهذا الاتجاه فقط؟

أنظُر للدولة المصرية بشكل مجرد، في اللحظة التي ترضخ فيه الدولة للسلاح ستكون انتهت الدولة المصرية وكله عند الأزمة سوف يفكر في رفع السلاح، وإذا كافئنا من رفع السلاح مرة سوف تتكرر مرات وحينها تضيع فكرة الدولة ومن رفع السلاح يطبق عليه القانون ومن اعتنق الفكر ولم يرفع سلاحًا لايجرم، وأنا لا أقول إن كل من انتمى للإخوان أو الجماعة الإسلامية مجرم لكن كل من رفع السلاح وأسال الدماء مجرم يطبق عليه القانون وهذا لايعني إغلاق باب الحوار لكن الدولة لاتتحاور رأس برأس مع أي حد.

سأعود لذك مجددًا لكن بصفتك برلماني وخبير سياسي.. كيف ترى سبيل التعامل مع الفئة التي ترى للإسلام السياسي حق الاستمرار؟

هذا تيار موجود، ويجب التعامل معه، طالما أن الشخص الذي يعتنق هذا الفكر لا يضر المجتمع، أي لا يخرج من فكر إلى سلوك.

هو يريد أن يكون ممثل في المجتمع؟

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> بالفعل حقه، لكن ليس بالسلاح والإرهاب والعنف، وأشير هنا إلى 3مكونات: مكون معرفي يتمثل في أفكار، ومكون انفعالي وهو التفاعل مع هذه الأفكار، ثم مكون سلوكي، والقانون لايعاقب على الأول والثاني، أما المكون الثالث وهو السلوك فيتم العقاب عليه مثل وضع قنبلة أوقتل جنود.

هل يجب أن نتحاور مع أنصار بيت المقدس ومن يشمت في الدولة المصرية؟! هل نتعامل مع من يضعوا مفرقعات؟!

ما هو رأيك في مراكز التأهيل التي تقوم بها دول مثل ألمانيا وغيرها؟

«فاشلة»، لأن المراجعات الخاصة بالجماعات الإسلامية، الكل حدث له ارتداد، حيث أجروا المراجعات تحت ضغط السجون والدليل أنهم الآن عادوا، أين طارق الزمر؟ وعاصم عبد الماجد وغيرهم؟.. هم الآن في تركيا يهاجمون الدولة المصرية أعود لفكرة المكون للفكر أول شيء المكون المعرفي اعتنقي ماتشائين من الأفكار بداخلك، لكي مكون انفعالي تعاطفي كما تشائين والسلوكي هو من يتعامل مع الوضع على الأرض.

بمعني المكون المعرفي، مثلاً، إنه لا إصلاح في هذا البلد إلا عبر تطبيق الشريعة أو الخلافة، هكذا يكون هذا المكون وأنا قاريء في هذا المجال، مقتنع أنت حر، لكن عندما أبدأ أتفاعل من خلال المظاهرات وأقوم بالتدمير، هنا يأتي القانون، اعتنق ماتشاء لكن لاتهدم الدولة مثل الاشتراكيين الثوريين فكرة هدم الدولة وبنائها من جديد، وصعب أن يتم التعامل مع المكون المعرفي وحتى تجتمع خلايا لتدمير المجتمع يجب أن يتم تجريمهم ولانستطيع ذلك إلا إذا رتبت لمثل هذا العمل حتى في إطار قانون الطواريء نحن تجاوزناه، لايمكن أن تخضع الدولة المصرية للحوار تحت تهديد السلاح مثل أزمة ليبيا، حيث أن الحكومة الشرعية مجبرة على التحاور تحت ضغط الإرهاب ورفع السلاح من خلال مجموعات مسلحة هناك لو طالبنا بالمصالحة مع الإخوان فنحن نجر مصر للسيناريو الليبي من خلال الضغط بالسلاح.

أقول، لا جلسات مع من يرفع السلاح، لكن يمكنه خفض السلاح ويعترف بخطأه، هنا تبدأ فكرة الاندماج، هل الإخوان اعترفوا الآن أنهم مخطئون وهم يؤسسون لبرلمان في الخارج، ويتعاملون مع السيسي في نيويورك أمام فندق الإقامة الخاصة به، ومن ثم هل هذه دواع للتفاوض؟ لاينبغي أن تتفاوض الدولة مع الجماعة فهي ليست إرهابية فقط، هي عالمية التنظيم ولاتعترف بالوطن وحدوده، وقطب قال: «الوطن ماهو ألا حفنة من التراب العفن» فهو لايعترف بالحدود وهو ماقاله عاكف أنه لامانع من أن يحكم مصري باكستاني أو ماليزي لأن الرابطة دينية ليست وطنية أو جنسية، لقد صلى هؤلاء ركعتين شكر لله في هزيمة جيش بلادهم عام 67، وبالتالي التفاوض مع من رفع السلاح يجهز على الدولة وكل من فعل ذلك انتهت فكرة الدولة وغدًا يرفع النوبيون، والأقباط، والبدو، سلاحهم لو سمحنا بهذا، وهكذا، ولن تنتهي لكن هذا يعطي مبرر للفكرة وأنا شخصياً ضد رفع السلاح.

الخطاب الديني



> شريحة كبيرة من المنشقين عن أفكار التيار الإسلامي يواجهون لفظ اجتماعي.. هل هناك طريقة جديدة يمكن من خلالها أن تساعد الدولة المصرية في التعامل بطريقة حاسمة.. وأين الدولة في المنطقة قبل السلاح؟

أنا متضامن بنسبة 100% إن كل من اعتنق الفكر وخرج منه دون حمل سلاح، لا يمكن تجريمه وله كامل الحقوق وعليه كافة الواجبات، وأعتقد أن هذه مسئولية الأزهر، وليست الدولة، فهو يمثل المؤسسة الدينية الوسطية والاعتدال، لكن حتى الازهر أُخترق في بعض الاحيان من السلفيين والإخوان، وهذا هو مايقوله الرئيس السيسي حول الخطاب الديني، وهي بلورة فكرة جميلة للخطاب الديني، بحيث يكون الشاب مسلم متدين ويضحك للدنيا ويستمتع بها، والتدين لا يعني كراهية المجتمع والموسيقى واستخدام العنف، وهذه تقع في صلب الاعتدال ومهمة الأزهر والمناهج الدينية من الصغر ودور الأوقاف التي تحدد من يصعد على المنبر؟ فكيف نحاسب شخص استمع لشيخ صعد منبره، وقال: «الديموقراطية حرام»، لاتلوميه على عدم المشاركة، والرجل أراد في ذلك إرضاء ربه، أو يقال له إن المجتمع كافر كيف سيتعامل معه؟! هذه مسئولية الخطاب الديني والمؤسسات الدينية.

كم حجم الإنجاز من قبل الأزهر في هذا الشأن؟

لاشيء حتى الآن.

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لماذا من وجهة نظرك؟

أعتقد أن المسئولية كبيرة وجسيمة، وتحتاج عقليات لم تتكرر كثيرًا في التاريخ المصري، ونحتاج لإمام أكبر يملك رؤية تنويرية كبيرة وشجاع في أخذ القرارات وأن يواجه الضغوط ممن يحيط به؛ لأن الأزهر به تيارات سلفية وإخوانية، و كثير من استشهدوا في عهد الإخوان لم يصدر بيان إدانة وقتها، أنا ضد المساس بأي إنسان في ذاته، لكن لماذا -الآن- صدر بيانين عاجلين من الأزهر والأوقاف عندما أُغتيل ممثل حزب النور.

إذًا هناك دلالة أن المؤسستين مسئولتين مباشرة عن هذا الأمر؟

برهامي خطب في المسجد بسبب تصريح من الاوقاف، وهو صاحب الفتاوى الشهيرة الغريبة ضد الأقباط وضد الحياة الزوجية، وهو طبيب أطفال ويقول إن الدورة الشهرية عمل من أعمال الشيطان، وهو دارس لعلوم الطب ولا يعي ما درسه، وأنا دارس علوم سياسية وفهمت العلم، ومع ذلك حصل على تصريح خطابة أليس هذا عجيب؟

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> كيف تخرج مصر من مازقها؟

من خلال المؤسستين أوروبا كيف خرجت من الازمة ؟

أخرجت الكنيسة ؟

هذا هو الحل فقط.. لا يوجد من تذهب إليه سُلطة ويرفضها، حتى لو قبلت الناس يده لن يتركهم ويقول لاتقبلوها، مرجعية منحت لهم وعلينا أن ننظر إلى الشيخ محمد حسان خريج كلية الإعلام عام 1982، يفتي ويستمعه الآخرون له، ويقال الإسلام ليس فيه رجال دين، ولكن علماء دين، نأتي بعلماء الدين ونتحدث معهم هل الأزهر حتى اليوم كفر «داعش»؟.. لم يصدر بيان بذلك، رغم أنهم يقتلون الناس، ويذبحونهم، ويقومون بحرقهم وإغراقهم، ويضعون القنابل في رأسهم ويفجرونهم، ورغم هذا لم يخرج، بيانًا، يكفر هؤلاء القتلة، لذلك الناس في الخارج عندما يقرأون بيانات ومواضيع مترجمة للغة الإنجليزية ويرون أن الأزهر لم يُكفر «داعش» يصابون بذهول «ودماغهم بتضرب»، في حين أنه في ذات الوقت تصدر البيانات التي تكفرإسلام البحيري، وأن يُطلق العنان لأن يُكفر أي شخص الآخر، وكل مافعله «البحيري» هو نوع من الجدل، لكن في المقابل هناك من يقطع الرقاب، ويعذب الناس، وهو كافر يغتصب الاطفال في عمر الثمانية سنوات، هي تحتاج في حقيقة الامر إلى قرار شجاع من المؤسسات الدينية.

إذًا المؤسسات الدينية لم تتخذ قرارًا شجاعًا لأنه يبدو وفقًا لكلامك أنه مسيطر عليها من تيارات أخرى متشددة ؟

نعم، مُسيطرعليها من قطاع من هذه التيارات، ومن يدعون للتطوير ليس لديهم الشجاعة الكافية للمضي قدمًا في عملية الإصلاح الحقيقي للخطاب الديني واتخاذ القرار بالفصل بين الدين والسياسة.

هل تعتقد أننا في حاجة لأن يتدخل الرئيس بنفسه للوقوف في وجه المؤسسات الدينية أو قوى المقاومة للتغيير بداخلها؟

الرُجل قاد مبادرة بخصوص هذا الأمر، وأعتقد إن البرلمان عليه دور في ذلك إذا استطاع.

البرلمان ؟

دور البرلمان أكبر، لكن لايجب تصدير رئيس السلطة التنفيذية في مواجهة هذا النوع، والرئيس حاول منذ عام وبذل جهد ضخم -للأمانة- وتعرض لموج بالصد ولم يسمع أحدهم كلامه ولدرجة أنه قال لهم ” سأحاجككم يوم القيامة ” وأقول أني طلبت منكم ذلك ولم تفعلوا ومع ذلك يفعل شيخ الازهر شيئاً.

في هذا الخطاب بالذات تحدث الرئيس عن الإلحاد؟

هذا شيء حقيقي بالفعل معظم الملحدين وصولوا إلى هذه المرحلة بسبب سلوكيات رجال الدين.

لأنه في حالة بحث دائمة لأنه يريد استجلاء الحقائق بسبب مايصدر له عن طريق هؤلاء؟

بالضبط وهو يرى إنه غير مقتنع؛ لأن القدوة يُصدر له ماليس بقدوة.

هل تعول على البرلمان ؟

لا ليس بهذا الشكل؛ لأن البرلمان عبارة تركيبة وعينة ممثلة للمجتمع الذي يقع تحت ضغط التدين الشكلي، المجتمع المصري أكثر مجتمع في العالم يتحدث عن الدين وليس متدينًا، وأنا مصري وأقول ذلك عن قناعة وهو ليس متدين يخشى بعضه البعض ولايخشى الله.

كيف بإمكان البرلمان أن يضغط؟

البرلمان عبارة عن عينة ممثلة للمجتمع، وهو تحت الهوس الديني كمجتمع ولكن ممكن اتخاذ إجراءات إصلاحية بمساعدة السلطة التنفيذية كل في قطاعه، فالتعليم مثلاً يتم تطويره ويتم إزالة «الخزعبلات» الموجوده فيه، والإجهاز على فكرة التلقين والحفظ والغيبيات، وهي مسيطرة على رؤوس الناس، نُريد وزير أوقاف قوي في هذا المجال، وألا يكون ذراعه ملويًا بسبب فساد أوغيره، والرئيس قال ذلك وناشد الناس للتطوير، والبرلمان ربما يكون مساعدًا للرئيس في اتخاذ خطوات فاعلة بهذا الصدد.