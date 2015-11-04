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نشرة ONA | دريم ترفض بث لقاء لـ«مرتضى منصور».. وسيد علي ينفي التحقيق..و«90 90» أفضل إذاعة

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نشرة ONA | دريم ترفض بث لقاء لـ” مرتضى منصور”.. وسيد علي ينفي التحقيق..و”90 90″ أفضل إذاعة

كتبت – إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

حصلت وكالة ”ONA” على مقطع من مصادرها يكشف قيام 5 قنوات بتسجيل لقاءات مع المستشار مرتضى منصور خلال المؤتمر الانتخابي الذي نظمه منصور بالأمس وهم  قناة دريم والحياة وcrt ، LTC ، وقناة العاصمة.. للمزيد

مرتضى منصور

مرتضى منصور

برنامج «العاشرة مساء» يسجل لقاء مع رئيس الزمالك.. ومصادر تؤكد لـ”ONA” القناة ترفض بثه التزاماً بقرار غرفة صناعة الإعلام.. للمزيد

وائل الإبراشي

وائل الإبراشي

دكتور محمد خضر رئيس قناة دريم يؤكد في تصريح خاص لـ”ONA”، إن اللقاء المسجل مع المستشار مرتضى منصور لم يتم بكاميرات قناة دريم بل بكاميرا لهاتف محمول لأحد مراسلي فريق البرنامج، مؤكداً أنه لايوجد تكليف للمراسل بإجراء ذلك الحوار، مشددأ على أن قناة دريم ملتزمة بقرار غرفة صناعة الإعلام وتحترمه.. للمزيد

مرتضى منصور ووائل الإبراشي

مرتضى منصور ووائل الإبراشي

الإعلامي سيد علي مقدم برنامج “المواطن” على شاشة العاصمة، ينفي في إتصال هاتفي لـ”ONA”، مانُشر في المواقع بشأن تحويله إلى التحقيق من جانب نقابة الصحفيين على خلفية استضافته للمستشار مرتضى منصور.. للمزيد

سيد على

سيد على

حصل راديو 9090، على المراكز الأولى في استفتاء مؤسسة ديرجيست حيث توجت سالي عبد السلام بجائزة أفضل مذيعة وهي تقدم برنامج “طلقة على الطريق”.. للمزيد

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راديو 9090

 

تحل المطربة بوسي، ضيفة على “أبلة فاهيتا” في الموسم الثاني له، على قناة “سي بي سي” غداً.. للمزيد

ابلة فاهيتا

ابلة فاهيتا

يحل المطرب تامر عاشور ضيفاً ببرنامج «مكملين وانتوا مروحين»، مع محمد نشات وشيماء حافظ ورئيس التحرير الكاتب الصحفي عادل عبد الله، وإشراف عام طارق ابو السعود.. للمزيد

تامر عاشور

تامر عاشور

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أونا

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