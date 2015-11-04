ليلة_الأبطال - صلاح أساسيا أمام ليفركوزن

يلعب محمد صلاح جناح روما بشكل أساسي في مباراة فريقه أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويحل ليفركوزن ضيفا على روما ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

ويلعب صلاح بجوار الإيفواري جيرفينيو والبوسني إدين دجيكو في خط هجوم روما، أمام الثلاثي ميراليم بيانيتش ورادا نايجولان ودانييلي دي روسي.

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فريق العاصمة الإيطالية يحتل المركز الأخير في المجموعة التي تضم برشلونة وباتي وليفركوزن برصيد نقطتين.

يذكر أن صلاح سجل خمسة أهداف لروما، كلها في مسابقة الدوري الإيطالي، ولم ينجح في التسجيل بدوري أبطال أوروبا.

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