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إصابة ثلاثة أشخاص فى حادث مرورى بمدينة كلابشة بأسوان

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إصابة ثلاثة أشخاص فى حادث مرورى بمدينة كلابشة بأسوان إصابة ثلاثة أشخاص فى حادث مرورى بمدينة كلابشة بأسوان
أصيب ثلاثة أشخاص مساء اليوم فى حادث مرورى على الطريق السريع أسوان بمدينة كلابشة، حيث تم نقل المصابين لمستشفى كوم امبو المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة وحالتهم مستقرة.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية ومركبة توك توك ناحية مدينة كلابشة بأسوان دائرة مركز نصر النوبة، حيث أسفر عن إصابة كل من ( صلاح. أ. ع ) 20سنة و ( محمود. ع. أ ) 21سنة و( عبيد. ك. م ) 37سنة، تم نقلهم لمستشفى كوم أمبو وتحرر محضر شرطى بالواقعة تمهيدا لعرضه على النيابة المختصة.
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