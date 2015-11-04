اعرف الإسعافات الأولية لمريض النوبة القلبية الواعى وفاقد الوعى

إذا كنت تعتقد أن شخصا ما تعرض لأزمة قلبية، فيجب اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة على الفور لإنقاذ حياته والتعرف على أعراض النوبة القلبية.

كما ذكر موقع readers digest الأمريكى فى تقرير عن الإصابة بالنوبة القلبية، أوضح أنها تكون نتيجة لعدم وصول الدم إلى عضلة القلب، مما يسبب تجلط للدم فى الأوعية الدموية التاجية، فإذا كنت تعتقد أن شخصا تعرض لنوبة قلبية فلابد من المساعدة على الفور عند ظهور الأعراض لأن احتمالية بقاء المريض على قيد الحياة تتضاعف 3 مرات، إذا تلقى المساعدة الطبية اللازمة فى غضون ساعة من الإصابة بنوبة قلبية.

ويوضح التقرير علامات وأعراض النوبة القلبية، حيث يشعر فجأة بالدوار ووجود ألم شديد فى الصدر وألم فى أعلى البطن، بالإضافة إلى وجود ضيق فى التنفس وعدم وجود انتظام فى ضربات القلب مع احتمالية فقدان الوعى.

وحسبما يوصى التقرير بإتباع بعض الإجراءات اللازمة، إذا كان المريض واعيا بعد تعرضه لنوبة قلبية، فيجب أن تكون وضعية جلوسه ليست كاملة ويكون فى وضعية مريحة بقدر الإمكان ومن الضرورى تخفيف الضغط على القلب وتخفيف الملابس فى الصدر والرقبة والخصر، وإذا كان الشخص مريضا بالذبحة فيجب على الفور إعطاؤه الدواء وبقاؤه فى مكانه هادئا وإذا كان المريض واعيا تماما يأخذ جرعة من الأسبرين 300 ملى جرام ويتم مضغة ببطء حتى يذوب، حيث إن الأسبرين يساعد على كسر جلطات الدم والتقليل من تلف العضلات أثناء النوبة القلبية ومراقبة تنفس ووعى المريض.

أما الإجراءات اللازمة التى يجب اتباعها إذا كان المريض فاقد الوعى، فتح مجرى التنفس والتأكد من وجود النفس ويكون على استعداد لبدء عمل إنعاش للقلب.

2- ومن الضرورى الإسراع بعمل صدمة للقلب لإنعاش الرجفان البطينى، الذى يعد من أسباب الإصابة بالنوبة القلبية ويجب أخذه على الفور للطوارئ لأقرب مستشفى.