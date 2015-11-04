السيسى: العلاقات مع قطر لا تتطور بإيجابية ولا وساطة لتحسين علاقتنا بتركيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رداً على العلاقة مع قطر: "إن مصر حريصة دائماً على إعطاء الفرصة للدول الأخرى أن تراجع مواقفها"، وتابع: "ومش بنطور العلاقات سلبا مع أحد.. والعلاقة معهم لا تتطور إيجابيا.. ونحن لا نعمل إجراءات نخليها سلبية".إعلان - Ads إعلان - Ads
>- السيسى يصل لندن اليوم فى زيارة مهمة.. توقيع مذكرتى تفاهم فى الأمن والتعليم.. وبريطانيا تدرس تعيين مبعوث لرئيس الوزراء البريطانى لتنمية العلاقات التجارية مع مصر.. والرئيس يلتقى "كاميرون" غدا
>
- بالفيديو.. الرئيس السيسى فى حواره لـ"BBC": مصر تسير على طريق الديمقراطية.. استشهاد جنودنا برصاص الإرهاب ثمن لحماية العالم من التطرف.. ويؤكد: التصدى للفكر المتطرف والإرهابيين على رأس أولوياتنا
- فتح الصالة الرئاسية بالمطار استعدادا لسفر الرئيس السيسى إلى بريطانيا
وأضاف الرئيس فى حديثه لـ"bbc"، أنه لا يوجد وساطة بين مصر وتركيا لتحسين العلاقة، وتابع: "ندعوهم لمتابعة ما يحدث فى مصر ويفهموه كويس.. ويتفهموا إرادة الشعب المصرى ومخاطر الانزلاق إلى أى مشاكل"، مشدداً على أن مصر لا تتدخل فى شأن أى دولة أخرى، واستطرد قائلاً: "ياريت كل الناس لا تتدخل فى شؤوننا".
>- السيسى يصل لندن اليوم فى زيارة مهمة.. توقيع مذكرتى تفاهم فى الأمن والتعليم.. وبريطانيا تدرس تعيين مبعوث لرئيس الوزراء البريطانى لتنمية العلاقات التجارية مع مصر.. والرئيس يلتقى "كاميرون" غدا
>
- بالفيديو.. الرئيس السيسى فى حواره لـ"BBC": مصر تسير على طريق الديمقراطية.. استشهاد جنودنا برصاص الإرهاب ثمن لحماية العالم من التطرف.. ويؤكد: التصدى للفكر المتطرف والإرهابيين على رأس أولوياتنا
>
- فتح الصالة الرئاسية بالمطار استعدادا لسفر الرئيس السيسى إلى بريطانيا
>