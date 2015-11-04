السيسى: العلاقات مع قطر لا تتطور بإيجابية ولا وساطة لتحسين علاقتنا بتركيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رداً على العلاقة مع قطر: "إن مصر حريصة دائماً على إعطاء الفرصة للدول الأخرى أن تراجع مواقفها"، وتابع: "ومش بنطور العلاقات سلبا مع أحد.. والعلاقة معهم لا تتطور إيجابيا.. ونحن لا نعمل إجراءات نخليها سلبية".

وأضاف الرئيس فى حديثه لـ"bbc"، أنه لا يوجد وساطة بين مصر وتركيا لتحسين العلاقة، وتابع: "ندعوهم لمتابعة ما يحدث فى مصر ويفهموه كويس.. ويتفهموا إرادة الشعب المصرى ومخاطر الانزلاق إلى أى مشاكل"، مشدداً على أن مصر لا تتدخل فى شأن أى دولة أخرى، واستطرد قائلاً: "ياريت كل الناس لا تتدخل فى شؤوننا".

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