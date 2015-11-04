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"المسيرى" معلقًا على غرق الإسكندرية: السبب تقلبات فى المناخ ولا يمكن لوم المسئولين

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"المسيرى" معلقًا على غرق الإسكندرية: السبب تقلبات فى المناخ ولا يمكن لوم المسئولين "المسيرى" معلقًا على غرق الإسكندرية: السبب تقلبات فى المناخ ولا يمكن لوم المسئولين
علق هانى المسيرى محافظ الإسكندرية السابق على كارثة غرق الإسكندرية للمرة الثانية، أن ما يحدث هو تقلبات طبيعية فى حالة الطقس نتيجة التغييرات المناخية فى العالم.

وأشار المسيرى إلى أن جميع دول العالم تتعرض حاليًا إلى حالات أمطار غزيرة وسيول مماثلة، ولا يمكن القول إنه تقصير من المسئولين، مؤكدًا أن الدكتورة سعاد الخولى بذلت مجهودا كبيرا فى الأيام القليلة الماضية، استعدادًا للنوة وبالرغم من ذلك تكررت واقعة الغرق.

وقال المسيرى، إنه فور حدوث الواقعة فضلت الاستقالة لعدم قدرتى على تحمل حدوث حالات وفيات وأنا فى منصب القيادة.
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