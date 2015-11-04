وقفة لأبناء مبارك أمام دار القضاء أثناء جلسة الحكم بقضية "قتل المتظاهرين"

ينظم أبناء مبارك وقفة تضامنية غدًا الخميس مع الرئيس الأسبق أثناء جلسة محكمة النقض فى قضية "قتل المتظاهرين" التى ستنعقد بدار القضاء العالى.

ومن جانبه، قال حسن الغندور أحد مؤيدى مبارك، إن كل الحركات المؤيدة للرئيس الأسبق ستزحف منذ الصباح الباكر من المحافظات لحضور الجلسة حاملين صوره وسيقفون أمام دار القضاء للتضامن معه، مشيرًا إلى أن بعد مرور 4 سنوات تبين للشعب المصرى أن ثورة 25 يناير كانت مؤامرة لتقسيم الشعوب العربية وهو ما حدث بليبيا وسوريا والعراق والسودان.

وطالب الغندور فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تكريم الرئيس الأسبق مبارك بدلاً من محاكمته.

وتشهد محكمة النقض والمنعقدة بدار القضاء العالى، غدًا الخميس، المحطة الأخيرة لقطار محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية "قتل المتظاهرين"، التى شغلت الرأى العام الدولى والمحلى، والتى تم تداولها على مدار 4 سنوات، ما بين الإدانة والبراءة، لتسطر محكمة النقض فيها الحكم النهائى والبات.

بعد 4 سنوات فى المحاكم.. غدا المحطة الأخيرة لمحاكمة "مبارك".. محكمة النقض تصدر حكما نهائيا بقضية "قتل المتظاهرين"..قانونيون: سيحصل على البراءة بأول جلسة.. ويصبح حرا ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى

>