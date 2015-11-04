السيسى لـ"بى بى سى": لا نمنع التظاهر و"ما فيش حد فى العالم بيشتم جيش بلده"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "ندرس دائمًا الفرص الحقيقية للعفو الرئاسى ونفذنا هذه الفرص أكثر من مرة، والناس تقول ما تريد فى كل وسائل الإعلام المتاحة ولكن نريد الموازنة للحفاظ على مصر من السقوط فى ظل الحالة التى تمر بها المنطقة بالكامل والتى تشير إلى أن هناك مخاطر كثيرة".

وأضاف الرئيس فى حديثه لـ"bbc"، "عملنا قانون التظاهر لتنظيم التظاهر ولكن لا نمنعه ولو كان التظاهر فقط على قد تجمع المواطنين ليعبروا عن آرائهم ما حدش هايرفضه ولكن لا يمكن أن يكون التظاهر تكسيرا وتدميرا".

وأكد أن الجيش المصرى أحد أسباب استمرار الاستقرار الذى نتكلم عليه الآن ومنع سقوط الدولة، مضيفًا: "ماحدش فى العالم بيشتم جيشه، والجيش فى مصر لا ينخرط بالسياسة ومنذ ثورة 52 لم يتدخل فى الأمر إلا فى 2011 للانحياز لإرادة الشعب والظروف هى التى فرضت عليه ذلك".

وأكد تقديره للمرأة المصرية، قائلاً: "ننظر لها بكل احترام وتقدير وليس لوجاهة السياسة وليس لإرضاء الناس وهى أكثر عنصر فى الدولة تبذل جهد وتتحمل المسئولية وتخاف على أولادها وبيتها وبلدها".

وأوضح أنه لا يوجد تخلى عن دور "السيدة الأولى"، ولكن الحالة المصرية غير مساعدة، ولا بد من تقدير ردود أفعال المصريين ونحترمها.

ورداً على تساءل: "بعض الناس بتقول هناك شباب مختفى وأهلهم يقولون إنهم مع الأجهزة الأمنية"، قائلاً: "لا.. الإجراءات التى تتم كلها قانونية بواسطة أجهزة الدولة مع القضاء.. حصل حاجات كتير فى موضوع الاختفاء.. فى ناس كتير بتهرب وتنضم لتنظيم داعش فى سوريا وتخرج عبر الحدود البرية وإحنا مبنشوفهاش.. وبيخرجوا بشكل غير شرعى فى اتجاه ليبيا أو سوريا".

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