إطلاق اسم جمال الغيطانى على مجمع مدارس مركز جهينة فى سوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان له، عن إطلاق اسم الأديب الراحل جمال الغيطانى ابن سوهاج على مجمع مدارس بمسقط رأسه مركز ومدينة جهينة.

كما سيتم إطلاق اسمه أيضا على المكتبة العامة بمدينة سوهاج، جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم لأقارب الأديب الراحل وعدد من أهالى جهينة، حيث قدموا الشكر له على مشاركته فى تلقى واجب العزاء فى الفقيد الراحل الذى أقيم بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة.

وأضاف المحافظ أنه سيتم قريبا وبالتنسيق مع قصر ثقافة سوهاج إقامة حفل تأبين للأديب الراحل جمال الغيطانى يشارك فيها كبار أدباء محافظة سوهاج.