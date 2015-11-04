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مصرع سيدة فى انهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية

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مصرع سيدة فى انهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية مصرع سيدة فى انهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية
لقيت سيدة مصرعها فى انهيار عقار بمنطقة كرموز، فى الإسكندرية.
>تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغًا من العميد محمد هندى، رئيس مباحث المديرية، بوفاة سيدة 70 عامًا إثر انهيار منزل بمنطقة كرموز أمام مخازن الخشب.

وأصدرت مديرية الصحة بالإسكندرية بيانًا أكدت فيه وفاة سيدة تبلغ من عمر 70 عامًا إثر انهيار منزل بمنطقة كرموز، وأشارت إلى أن مديرية الصحة بالإسكندرية دفعت بسيارات إسعاف لمنطقة الانهيار تحسبًا لوجود مصابين.
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