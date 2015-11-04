حبس شقيقتين لحيازتهن كمية من الحشيش المخدر فى شبرا الخيمة

أمرت نيابة قسم نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس النيابة بحبس "شقيقتين" أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش المخدر بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد قيام ضباط مباحث القسم بالقبض على المتهمين نفاذا لأذن النيابة العامة "ورده م " 26 سنة بدون عمل، و"وفاء. م" 38 سنة بدون عمل، وذلك أثناء ترددهما على دائرة القسم للاتجار بالمواد المخدر وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 150 جراما ومبلغ مالى 1100 جنيه وعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمتين اعترفتا بحيازتهن للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهن والهواتف للاتصال بعملائهن.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية.