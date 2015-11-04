ضبط 100 طربة حشيش بحوزة 3عاطلين فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 100 طربة حشيش فى الإسماعيلية.

وكانت معلومات سرية وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية بقيام (سلمى . ع . س) عاطل مقيم بالكيو 11 دائرة قسم ثان الإسماعيلية واخرين وهما (عامر . ع . ع) وشقيقه (عيد . ع . ع) بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذين من محل إقامة الأول مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامى، فى تجارة المخدرات وخاصة مخدر الحشيش. وعلى الفور تم إجراء التحريات السرية التى أثبتت صدق المعلومات.

ونجح رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض عليهم فى أحد الأكمنة التى أعدت خصيصا لهم بحوزتهم 100 طربة حشيش وزنت ما يقرب من 25 كيلو.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.