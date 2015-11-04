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"بان كى مون" يعين دبلوماسيًا ألمانيًا مبعوثًا خاصًا جديدًا لليبيا

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"بان كى مون" يعين دبلوماسيًا ألمانيًا مبعوثًا خاصًا جديدًا لليبيا "بان كى مون" يعين دبلوماسيًا ألمانيًا مبعوثًا خاصًا جديدًا لليبيا

>عين بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة الدبلوماسى الألمانى مارتين كوبلر مبعوثا خاصا جديدا للأمم المتحدة إلى ليبيا.

ويخلف كوبلر الذى يعمل منذ سنوات لدى الأمم المتحدة، الإسبانى برناردينيو ليون فى منصب المبعوث الأممى الخاص لليبيا.

وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أكدت مطلع الشهر الجارى هذا التعيين الذى ثارت حوله تكهنات منذ فترة طويلة.

وينتمى كوبلر 62 عاما إلى عدد قليل من الدبلوماسيين الألمان الذى لديهم خبرة بما شغله من مناصب قيادية داخل الأمم المتحدة، حيث شغل كوبلر منصب مبعوث الأمم المتحدة للعراق وأفغانستان، وترأس بعثة الأمم المتحدة فى الكونغو خلال الامين الماضيين، وهى أكبر وأغلى مهمة أممية.
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