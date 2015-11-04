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بالصور.. أمين رابطة العالم الإسلامى من السعودية: الدفاع عن الوطن "واجب شرعى"

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بالصور.. أمين رابطة العالم الإسلامى من السعودية: الدفاع عن الوطن "واجب شرعى" بالصور.. أمين رابطة العالم الإسلامى من السعودية: الدفاع عن الوطن "واجب شرعى"
أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى، على أهمية التمسك بالعقيدة السمحة ونبذ الفرقة والتطرف والإرهاب الذى يعصف بكثير من الدول العربية والإسلامية، داعياً إلى الالتفاف حول القيادة الرشيدة للملكة ، ومواجهة التحديات والأجندة الخارجية التى تسعى للنيل من بلاد المسلمين ومقدساتهم.
>اليوم السابع -11 -2015

جاء ذلك خلال لقاء الذى يأتى ضمن البرنامج الذى تنفذه الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء "القيم العليا للإسلام ونبذه التطرف والإرهاب"، عدداً من القيادات العسكرية بالمنطقة الجنوبية السعودية، بحضور قائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن مطلق بن سالم الأزيمع، وذلك فى ضيافة مدينة الملك فيصل العسكرية.
>اليوم السابع -11 -2015

وشدد التركى، على أهمية الوقوف صفاً واحداً والتصدى للأفكار المنحرفة والمضللة التى أخلفت فكر الشباب وأفسدت دينهم، مشيداً بما شاهده من استعدادات فنية وهمم عالية ونفوس طيبة يتحلى بها المرابطون فى القطاعات العسكرية كافة فى المنطقة.
>اليوم السابع -11 -2015

ودعا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، أن يحفظ الله الجنود المرابطين على الحدود دفاعاً عن الدين والوطن، مشيراً إلى أن ما يقومون به هو واجب شرعى أملاه عليهم دينهم وحبهم لأوطانهم ودفاعاً عن مقدساتهم.
>اليوم السابع -11 -2015

وعقب التركى، اللقاء بزيارة محطة تلفزيون ابها ابها بالمنطقة الجنوبية حيث كان فى استقباله المشرف على المحطة.
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