بالصور.."اليوم السابع" يرصد رحلة النائب للحصول على كارنيه عضوية البرلمان

يرصد "اليوم السابع" بالصور رحلة النائب داخل القاعة الفرعونية، والخطوات التى يتبعها لاستخراج كارنيه العضوية وما يتعلق بها من إجراءات، بدءاً من تسجيل البيانات ورغبات دخول اللجان، وصولاً بالحصول على البصمة الشخصية لكل نائب، والتى يتم من خلالها تفعيل التصويت الإلكترونى، وأخيراً تدريب النواب على كيفية استخدام التابلت.

البصمة هى أولى الخطوات التى يبدأها النائب فى مسيرة استخراج كارنيه العضوية وهى ذات دور كبير لتسهيل عملية التصويت للنائب خلال الجلسات، وواحدة من أهم الإجراءات المتبعة حديثا فى البرلمان المصرى.

ينتقل النائب بعد ذلك إلى اللجنة المخصصه له، ليقوم الموظف المعنى بتلقى بيانات النائب الشخصية كالحالة الاجتماعية والمؤهل ليدخلها على جهاز الكومبيوتر، وهى سابقة الأولى من نوعها فى المجلس بعدما كان يقوم النائب سابقاً بملء استمارة العضوية يدويا.

وتأتى أهم مرحلة وهى التصوير الفورى التى من خلالها يستخرج الكارنيه بالصورة الشخصية. ويقول خالد مشعل مصور فوتوغرافى بالمجلس والقائم بتصوير النواب: يحرص النائب أن تكون صورته بأفضل حال لذلك نحرص على المعدات الجديدة كالكاميرات الرقمية الحديثة "والشمسية" التى تعكس الإضاءة ثم بعد ذلك يقوم الموظف المساعد بنقل الصور وتحميلها وعمل تعديل لها.

وينتظر النائب 15 دقيقة حتى يتم استكمال الإجراءات وتفعيل الصور والبيانات لاستخراج الكارنيه، ويقوم موظفون متخصصون بتدريب النائب على كيفية استخدام أجهزة التابلت التى حصلوا عليها.



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