رئيس الوزارء يتفقد شوارع كفر الدوار ويتابع أعمال سحب مياه السيول

تفقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، شوارع مدينة كفر الدوار بالبحيرة، والتى شهدت حالة من الطقس السىء وهطول الأمطار بغزارة .

ووجه رئيس الوزراء الجهات التنفيذية بسرعة سحب المياه من المناطق المنكوبة، وكذلك سرعة تشغيل مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار والتى زحفت مياه الامطار إليها مما أدى إلى توقف المصانع بالكامل.

>وكانت محافظة البحيرة شهدت حالة من الطقس السىء بشكل غير متوقع صاحبها شدة الرياح وهطول الأمطار بغزارة، مما أدى توقف الحركة المرورية على الطرق السريعة خاصة طريق وادى النطرون العلمين.

وادت السيول الى انهيار عشرات المنازل بقرية العفونة بوادى النطرون ومصرع 6 اشخاص واصابة اكثر من 30 اخرين وارتباك الحركة المرورية، كما توجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الى مدينة وادى النطرون لتفقد قرية عفونة ،التى اجتاحتها مياه السيول ومتابعة عمليات اجلاء الاهالى المضارين وتسكينهم بمساكن الايواء بوادى النطرون.

واعلنت الاجهزة التنفيذية بالبحيرة، حالة الطوارىء لمواجهة مشكلات هطول الامطار وتشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة المشكلات الخدمية المتعلقة بحالة الطقس.