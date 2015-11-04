محافظ السويس لطلبة جامعة الإسكندرية: رؤية معمارية لتنمية عروس البحر الأحمر

أكد اللواء العربى السروى محافظ السويس أن مشروع قناة السويس الجديدة وتنمية منطقة القناة سيتيح فرصة كبيرة للاستثمار فى مصر وسيوفر فرص عمل للشباب، مشيرا إلى إن هناك مشروعات عملاقة ستتم على أرض السويس من مجمع للبتروكيماويات ومشروع توليد الطاقة بجبل عتاقة وتطوير الموانىء وغير ذلك من مشروعات كبرى ضمن المشروع القومى لتنمية منطقة قناة السويس.

وقدم نعمان البلاسى مدير الحاسب الالى بمركز معلومات محافظة السويس عرض تفصيلى عن محافظة السويس والمشروعات السياحية والصناعية والطرق والاسكان بالمحافظة

وقدمت المهندسة سمية عبد الفتاح والمهندسة ريهام مدحت بادارة التخطيط العمرانى بالمحافظة رؤية مستقبلية ومخطط عام عن محافظة السويس خلال السنوات القادمة، وقدم طلبة جامعة الاسكندرية مقترح التطوير المستقبلى لتنمية السويس.

جاء ذلك خلال المحافظ بأساتذة وطلاب وطالبات الفرقة الرابعة بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بقصر ثقافة السويس وذلك لعرض مشروعات التخرج التى ينفذها طلبة قسم العمارة حول تنمية محافظة السويس ومدن القناة.

ودار حوار بين اللواء العربى السروى محافظ السويس وطلبة قسم العمارة حول تاريخ محافظ السويس والانشطة الاقتصادية والمشروعات الموجودة بالمناطق الصناعية والرؤية المستقبلية لتطوير السويس والشكل المعمارى المطلوب لتجميل السويس، وطلب المحافظ من الطلبة وضع رؤية جمالية لمحافظة السويس عروس البحر الأحمر.

وقام طلبة جامعة الاسكندرية بجولة حرة للمعالم الاثرية بمحافظة السويس والمشروعات للتعرف على تاريخ المدينة الباسلة .

حضر اللقاء دكتور هشام سعودى استاذ التخطيط العمرانى والعمارة وعميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الاسكندرية السابق ودكتور على السويسى أستاذ الفنون بجامعة السويس واللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس وأمال حسين مدير قصر ثقاة السويس.



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