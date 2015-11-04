لا تحتفل بالهالووين مثل نجوم برشلونة

فوز برشلونة على مضيفهم خيتافي في الليجا لم يكن مهما بقدر الفوضى التي أحدثها نجوم البلوجرانا بعد المباراة احتفالا بعيد الهالووين.

برشلونة فاز على خيتافي يوم السبت في الجولة العاشرة من الليجا 2-0. وهذا ليس جديدا، لكن من وقتها لم يتوقف الحديث عن هذه المباراة، والسبب تحديدا ما حدث بعدها.

ارتدى نجوم برشلونة الأقنعة والأزياء المميزة لعيد الهالووين واقتحموا قاعة المؤتمر الصحفي، دون أن تكون هوياتهم معروفة لأي من الموجودين. أو يكونوا هم على دراية بمن يتحدث للصحفيين.

أثناء حديث فيكتور رودريجيز لاعب وسط خيتافي للصحفيين، اقتحم لويس سواريز ونيمار دا سيلفا مع جيرارد بيكيه ومارك بارترا وجوردي ألبا المؤتمر، مقنعين دون أن ينجح الحضور في اكتشاف هوياتهم.

يظهر صوت بيكيه فجأة يقول "دخلنا المكان الخاطئ" .. فنجوم برشلونة أرادوا إخافة مدربهم لويس إنريكي وليس اقتحام مؤتمر لاعب خيتافي.

ليخرج لاعبو برشلونة سريعا من قاعة المؤتمر.

الفوضى تعم استاد كولسيوم الفونسو بيريز، والأمن ظن في البداية أن مجموعة من المشجعين اقتحموا الملعب.

الجنون لم يتوقف عند هذا الحد، فكاميرات المراقبة التقطت بيكيه يحاول تسلق سور طوله 3 أمتار داخل الاستاد.

وبعدها نشرت صحيفة "آس" صورا من داخل حمامات غرفة خلع الملابس لبرشلونة، وهي ملظخة بدماء مزيفة بفعل نجوم برشلونة.

في خيتافي، لم يتقبلوا الأمر أو يعتبروه دعابة ومرت. وتحدث عدد من اللاعبين عن أن لاعبو برشلونة تعاملوا معهم بقلة احترام.

وقال مدحي لحسن لاعب خيتافي: "لا أظن أن ما حدث كان صحيحا، فكل شخص مسؤول عن تصرفاته. لو فزنا في كامب نو لن نفعل ذلك".

الأمر احتاج تدخلا سريعا من إدارة برشلونة، التي أصدرت بيانا رسميا يوم الأحد للاعتذار على لسان اللاعبين.

- لم يكن لدينا أي نية للإساءة أو إزعاج زملائنا في خيتافي.

- اقتحام مؤتمر فيكتور رودريجيز كان غير مقصود، ونعتذر عنه بشكل شخصي ونود أن نعرب عن احترامنا له. فالفيديو الذي تم تصويره يظهر فيه صوت أحد لاعبينا يقول "لقد ارتكبنا خطأ".

- النادي يعي مسؤولية أن تكون لاعبا في برشلونة ونود أن نتقدم باعتذارنا إلى أي شخص شعر بالإهانة خاصة من لاعبي ومشجعي خيتافي، والتزامنا تجاه جماهير وأعضاء برشلونة لن يتغير فهم يجب أن يكونوا فخورين بهذا الفريق خارج الملعب أيضا.

وصل الأمر إلى أن أنخيل توريس رئيس النادي المدريدي قال في تصريحات إذاعية: "لو فاز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو، يجب أن تكون عناوين الصحف (ريال مدريد ينزع قناع برشلونة)".

هنا جاء الدور على داني ألفيش الذي رد بسخرية على طريقته المعتادة "سيدي، تصرفاتنا لم يكن المقصود منها قلة احترام لك أو لأي شخص داخل نادي خيتافي. لو هذا حدث فنحن نعتذر".

"ولكن، لا يحتاج أحد لينزع القناع عن لاعبي برشلونة لأننا لا نرتدي أقنعة. وما سيحدث في الكلاسيكو لن يكون له علاقة بذلك، الحياة جميلة ونحن مثلها.. هاهاها".

لم ينه البيان حالة الضيق لدى خيتافي، ليتدخل أندريس إنيستا قائد برشلونة الذي لم يشارك أساسا في الأزمة. وأجرى اتصالا ببيدرو ليون قائد الفريق المدريدي.

وقال بيدرو: "الأمر كان يمثل قلة احترام، ولكن إنيستا تحدث معي وتقبلنا اعتذاره".

وتزعم صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن كارليس بويول قائد برشلونة المعتزل هو من طلب من إنيستا إجراء اتصال بليون والاعتذار لقائد خيتافي.

بعد كل هذا، يتمنى لويس إنريكي مدرب برشلونة أن تكون الأزمة انتهت قبل مواجهة باتي بوريسوف اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي: "الأمر الوحيد الذي حدث يوم السبت هو أننا لعبنا مباراة جيدة للغاية وفزنا بهدفين، أما البقية فهي جزء من سيرك كرة القدم".