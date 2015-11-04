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الليلة.. «صلاح» يحلم بإنهاء صيام 708 يومًا وإنقاذ «روما» من على حافة الهاوية

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الليلة.. «صلاح» يحلم بإنهاء صيام 708 يومًا وإنقاذ «روما» من على حافة الهاوية الليلة.. «صلاح» يحلم بإنهاء صيام 708 يومًا وإنقاذ «روما» من على حافة الهاوية

“مازال أملنا في التأهل ممكنا” هكذا تحدث محمد صلاح عن حظوظ روما في حجز مركز مؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل المثير مع باير ليفركوزن بأربعة أهداف لمثلها في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا -بحسب وسائل إعلام إيطالية”.

يبحث محمد صلاح، مهاجم الوطنى، وروما الإيطالى، عن تسجيل أول أهدافه فى مسابقة دورى أبطال أوروبا بعد صيام طويل دام 708 أيام.

ويعود آخر هدف سجله محمد صلاح فى دورى أبطال أوروبا، عندما كان لاعباً فى صفوف بازل السويسرى، خلال المباراة التى جمعت بين فريقى بازل وتشيلسى الإنجليزى بملعب “سانت جاكوب بارك”، ضمن منافسات دور المجموعات، وذلك يوم 26 نوفمبر 2013.

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ووضعت الصحافة الإيطالية، النجم المصري محمد صلاح، تحت المنظار، عقب إهداره العديد من الفرص، في المباراة الأخيرة، أمام الانترميلان.

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وكانت وسائل الإعلام الإيطالية، قد انقلبت على محمد صلاح، لاعب روما الإيطالى، بعد ظهوره بمستوى مخيب خلال مباراة القمة التى أُقيمت، مساء السبت الماضي، أمام إنتر ميلان، والتى خسرها الفريق بهدف نظيف، وفقد صدارة الكاليتشو الإيطالى.

 

 

 

 

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