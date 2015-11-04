صور | محافظ الوادي الجديد يوجه بإنارة قريتين في الفرارة بالطاقة الشمسية‎

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد لقاء جماهيري مع مواطني قرى أبو هريرة بمركز الفرافرة واستمع إلى أهم المطالب والمشكلات التي تؤرقهم وكان من أهمها (مشكلات الري – نقص الأسمدة – إقامة أراضي تقسيمات الشباب – إقامة مناطق حرفية)، وعلي الفور وجه عشماوي المسئولين بإيجاد حلول فورية لهذه المشكلات.

وصرح عشماوي خلال اللقاء بأنه سيتم إنارة قريتي عين التنين والزراعة 16 بقري أبو هريرة بالطاقة الشمسية، وذلك من نقل خلايا الطاقة الشمسية الزائدة بقري مركز باريس التي تم إنارتها بالطاقة الشمسية، ووجه المسئولون بضرورة سرعة توصيل كافة المرافق الأساسية وكافة الخدمات لمواطني القريتين.

الجدير بالذكر أن جولة عشماوي التفقدية لمركز الفرافرة شملت عدد من المشروعات التي تم افتتاحها بتكلفة إجمالية 20.1 مليون جنيه، حيث افتتح وحده مطافي أبو منقار بتكلفه 630 ومبنى الوحدة المحلية بأبو هريره بتكلفه 700 ألف جنيه وافتتاح إدارة أوقاف الفرافرة بتكلفة إجمالية 390 ألف جنيه، والملعب الخماسي بمركز شباب الفرافرة بتكلفه 700 ألف جنيه ومبنى الوحدة المحلية بالنهضة بتكلفة 570 ألف جنيه.

كما وضع حجر الأساس لمحطة مياه الشرب لقرى الخير والنماء بتكلفة 6.5 مليون جنيه، وحجر أساس مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية الصناعية بقرية الكفاح بتكلفة 700 ألف جنيه والمعهد الدينى بأبو بكر الصديق بتكلفة 400 ألف جنيه، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.