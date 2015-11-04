غدا..الحكم على 16 متهما فى أحداث عنف المعادى

تصدر غدًا الخميس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها على 16 متهمًا بقضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة المعادى، والتي تعود وقائعها إلى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير لجلسة 5 نوفمبر للنطق بالحكم.

يصدر الحكم برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد سعد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبدالرسول.

> وكانت النيابة العامة بإشراف المستشار طارق أبوزيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، على خلفية ضبطهم في منطقة المعادى، عقب تنظيمهم لمسيرات معادية للنظام القائم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والإخلال بالنظام والأمن العام بالبلاد والانضمام لجماعة إرهابية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وحيازة أسلحة نارية وبيضاء للاعتداء على قوات الأمن المنوط بها تفريق المظاهرات.