الوحدة وحشة مافيش كلام.. دراسة بريطانية: الوحدة هتخليك تخين

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الحياة الوحيد بدون شريك فى المنزل يسبب المزيد من المشاكل أبرزها تناول الأكل غير الصحى وتجنب الخضراوات والطهى وتفضيل الوجبات السرية الجاهزة المقلية.

وأوضح الباحثون أن هناك فوائد لا تحصى للعيش بمفردك ولكن، دراسة جديدة قد كشفت عن أن اتباع نظام غذائى صحى ليست واحدة منها.

وحذر الباحثون من جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا، من الوحدة، لافتين إلى أنها ترفع من خطر التعرض إلى اتباع نظام غذائى غير صحى يتضمن أكلات مقلية مليئة بالدهون، وانخفاض مهارات الطبخ، وعدم التسوق، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المواد الغذائية وعدم وجود الدافع لطهى الخضراوات فى المنزل.

وأظهرت الدراسة التى نشرت مؤخراً عبر صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، أن الرجال الذين يعيشون وحدهم أكثر عرضة لسوء التغذية مقارنة بالنساء.

وأشارت الدكتورة كاثرين حنا والدكتور بيتر كولينز، من كلية جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا، أن الأشخاص الذين يعيشون وحدهم ينخفض استهلاكهم للأغذية الصحية وبعض المواد الغذائية الأساسية مثل مجموعة الفواكه والخضراوات والأسماك.

وأضاف الباحثون أن الاشخاص الذين يتناولون الطعام فى المنزل وحدهم يؤدى فى كثير من الأحيان إلى إعداد وجبات بسيطة أو سريعة جاهزة تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية.