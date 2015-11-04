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هناك فرق.. بالصور.. امرأة تفقد 63 كيلو و12 لترًا من الدهون

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هناك فرق.. بالصور.. امرأة تفقد 63 كيلو و12 لترًا من الدهون هناك فرق.. بالصور.. امرأة تفقد 63 كيلو و12 لترًا من الدهون
كشف تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن امرأة بريطانية تدعى Faye Rodgers Harris تبلغ من العمر 40 عامًا، فقدت 12 لترًا من من ساقيها بعد أن عانت من زيادة حجم ساقيها الذى بلغ 146 كيلو جرامًا، حتى أصبح حجم فخذيها بالحجم الطبيعى، وعلى الرغم من خسارتها 63 كجم من الوزن إلا أنها كانت تعانى من مشكلة ترهل الجلد وقامت بعملية شفط للدهون بإزالة الدهون الزائدة حتى وصل وزنها إلى 85 كجم.

اليوم السابع -11 -2015

وقالت Faye Rodgers عندما اكتشفت إصابتها بهذا المرض الذى يجعل الخلايا الدهنية تتسع فى الساقين وتنمو بحجم غير طبيعى، تحولت حياتها إلى جحيم حيث كان حجم ساقيها كبيرًا جدًا حتى الجزء العلوى من الفخذين وصولاً إلى الركبة، ما تسبب فى آلام مبرحة وصلت إلى درجة النزيف.

اليوم السابع -11 -2015

وتستكمل قائلة إنها أثناء تواجدها فى المدرسة كانت لا تستطيع لعب أى بسبب حجم ساقيها، ولم تستطع ارتداء تنورة قصيرة للألعاب الرياضية، لأنها وجدت من الصعب العثور على ملابس مناسبة لها، كما أنها أصبحت مكتئبة جدًا بشأن ظهورها خارج المنزل نتيجة لشكل ذراعيها وساقيها الذين استمروا فى الزيادة واكتسبت المزيد من الوزن حتى وصل إلى 146 كجم، وبعدما فقدت الكثير من الوزن ورأت جسدها ينكمش استعادت الكثير من ثقتها بنفسها .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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