غدا..الحكم على مرتضى منصور لسب ممدوح عباس ‏

تصدر محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد فتحي، غدا الخميس، الحكم فى الدعوى المقامة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، ضد مرتضي منصور رئيس النادى الحالي، بتهمة السب والقذف.

كان المحامي جمال مهران محامي المهندس ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، قد أقام جنحة سب وقذف ضد رئيس نادي الزمالك الحالي، والإعلامي الرياضي مجدى عبدالغنى حيث قال في دعواه إنه أثناء استضافة رئيس الزمالك في إحدى الحلقات يوم 4 مارس 2015 خلال برنامج البلدوزر على فضائية القاهرة والناس، ضمنت عبارات سب وقذف لممدوح عباس.

وجاء في الدعوي أن رئيس نادي الزمالك الحالى اتهم عباس بإهدار المال العام، بإغراقه نادي الزمالك في كم هائل من الديون، بتعاقده مع بعض الصفقات التي تخص الفريق الأول، أمثال الغانى جونيور أجوجو قلب هجوم منتخب غانا الوطنى الأسبق، والأردنى خالد سعد الظهير الأيسر لمنتخب الأردن الوطنى، والفرنسى هنرى ميشيل، المدير الفنى لمنتخب المغرب الأسبق، والذي كان مديرًا فنيًا للزمالك في عام 2009، بجانب التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين المصريين من أنديتهم، ومنهم نور السيد، وإسلام عوض، ومؤمن زكريا، بجانب أحمد الشناوى عندما كان معارًا من النادي المصرى البورسعيدى في الموسم قبل الماضى.