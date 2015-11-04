غدا..الحكم على «عبد الرحيم علي» لاتهامه بسب وقذف نجيب ساويرس

تصدر محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد فتحي، حكمها غدا الخميس، فى دعوى السب والقذف المقامة من المهندس نجيب ساويرس، ضد الإعلامي عبدالرحيم علي.

وكان ساويرس قد أقام جنحة مباشرة ضد الدكتور عبدالرحيم علي يتهمه بالسب والقذف.

وجاء بصحيفة الدعوى أن المشكو في حقه أسند وقائع مهينة إلى المدعي بالحق المدني، متخذا من اهتمام الرأي العام من موضوع القضية المعروفة إعلاميا بـ”سيدة المطار” فرصة للزج باسم «ساويرس»، والتشهير به والنيل منه، حيث جاء على لسانه أن «التضامن الاجتماعي» تأمر بمراجعة أعمال جمعية نجيب ساويرس بعد فضح علاقتها بسيدة المطار».

وتساءلت صحيفة الدعوى: «ما العلاقة التي تربط بين نجيب ساويرس وجمعية خيرية تابعة له وبين سيدة المطار؟!»، مشيرة إلى أن المشكو في حقه منذ مارس 2015 وهو يتعمد النيل من نجيب ساويرس باختلاط وقائع للتشهير به والإضرار بسمعته -حسب الدعوى -.