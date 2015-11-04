بالصور.. الجاليات المصرية بأوروبا تجهّز برنامجا كاملا لتأييد السيسى بإنجلترا

أعلنت حركة صوت مصر فى الخارج عن ترحيبها بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسى لبريطانيا، مؤكدة أن مئات المصريين المتواجدين فى العواصم الأوروبية يتوافدون على العاصمة البريطانية لندن بالتزامن مع زيارة الرئيس.

وأضافت الحركة، فى بيان لها، أن الجالية المصرية بدأت تجوب شوارع لندن بأتوبيسات مكتوب عليها عبارات ترحيب بالعربية والإنجليزية كما رفعوا الأعلام المصرية.

فى نفس السياق، قال معتز صلاح الدين رئيس الحركة إن الدكتور مصطفى رجب رئيس اللجنة التنسيقية لحركة صوت مصر فى بريطانيا قام بالتنسيق مع بيت العيلة المصرية بلندن وعدد من الجمعيات المصرية فى لندن ومنها جمعية الأطباء والملتقى الثقافى المصرى وجمعية النوبة فى بريطانيا لتنظيم استقبال حافل للرئيس السيسى خلال زيارته.

وأضاف رئيس حركة صوت مصر فى الخارج أنه وصل إلى لندن أيضا 3 وفود من حركة صوت مصر وهم وفد قيادات الحركة فى أمريكا برئاسة المهندس ناصر عبد العزيز ومعاونيه ويشاركون حاليا فى الوقفات المؤيدة للدولة المصرية والرئيس السيسى بشوارع لندن بحضور الإعلامى أحمد موسى، كما وصل لندن وفد كبير من حركة صوت مصر فى فرنسا برئاسة الإعلامى خالد شقير ومعاونيه مع قيادات أخرى للجالية بفرنسا ومنهم محمد الحوفى ومختار العشرى، كما وصل أيضا لاستقبال الرئيس وفد الحركة فى اسبانيا برئاسة المهندس إبراهيم أبو الروس ومعاونيه وكذلك وفد نيو إيجبت من أمريكا واتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا.

وقال رئيس حركة صوت مصر فى الخارج إنه سيتم تنظيم استقبال حاشد للرئيس الساعة العاشرة صباح الخميس 5 نوفمبر أمام مجلس الوزراء البريطانى.



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