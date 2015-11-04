رئيس الوزراء من موقع القرية المنكوبة: صرف 100 جنيه يوميا إعاشة للمضارين

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على استمرار عمليات البحث عن الناجين والضحايا داخل القرية المنكوبة بالتنسيق مع القوات المسلحة، كما قررت صرف مبلغ 10 آلاف جنية لأسرة كل ضحية كمساعدة أولية ومبلغ 100 جنيه يوميا لإعاشة المضارين فى الكارثة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء لموقع قرية عفونة، يرافقة وزراء الإسكان والصحة والتنمية المحلية ومحافظ البحيرة ومدير الأمن، كما قام رئيس الوزراء بزيارة المصابين والناجين داخل مستشفى جراحات اليوم الواحد، وكلف وزارة التضامن بصرف تعويضات للمضارين بعد حصر الحالات طبقا للقانون.



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