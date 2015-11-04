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محافظ الشرقية يوزع 8500 بطانية على الأسرة الفقيرة

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محافظ الشرقية يوزع 8500 بطانية على الأسرة الفقيرة محافظ الشرقية يوزع 8500 بطانية على الأسرة الفقيرة
وزع الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، 8500 بطانية على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بقرية السلاطنة التابعة للوحدة المحلية بالفدادنة مركز فاقوس .

اليوم السابع -11 -2015

وأشاد محافظ الشرقية، بدور الجمعيات الأهلية فى دعم ورعاية الأسر الفقيرة وكذلك مشاركة المجتمع المدنى الفعال لدعم جهود التنمية والبناء .

اليوم السابع -11 -2015

ومن جانبه أكد توفيق حماد مستشار المحافظ للعمل الأهلى، أن عملية توزيع البطاطين مهداة من مؤسسة الخير، وتتم بالتنسيق مع جمعية الغد المشرق بفاقوس لتتولى توزيعها على عدد 34 جمعية أهلية نشطة داخل محافظة الشرقية، مشيراً إلى قيام ادارات التضامن الاجتماعى بمختلف مراكز ومدن المحافظة باجراء الأبحاث الاجتماعية على الحالات المستحقة لضمان وصول البطاطين إليهم.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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