محافظ الشرقية يوزع 8500 بطانية على الأسرة الفقيرة

وزع الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، 8500 بطانية على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بقرية السلاطنة التابعة للوحدة المحلية بالفدادنة مركز فاقوس .

وأشاد محافظ الشرقية، بدور الجمعيات الأهلية فى دعم ورعاية الأسر الفقيرة وكذلك مشاركة المجتمع المدنى الفعال لدعم جهود التنمية والبناء .

ومن جانبه أكد توفيق حماد مستشار المحافظ للعمل الأهلى، أن عملية توزيع البطاطين مهداة من مؤسسة مصر الخير، وتتم بالتنسيق مع جمعية الغد المشرق بفاقوس لتتولى توزيعها على عدد 34 جمعية أهلية نشطة داخل محافظة الشرقية، مشيراً إلى قيام ادارات التضامن الاجتماعى بمختلف مراكز ومدن المحافظة باجراء الأبحاث الاجتماعية على الحالات المستحقة لضمان وصول البطاطين إليهم.



>