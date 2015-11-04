أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير مدخل الوحدة المحلية بـ"الفدادنة "

Google+ Print
محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير مدخل الوحدة المحلية بـ"الفدادنة " محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير مدخل الوحدة المحلية بـ"الفدادنة "
تفقد الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، أعمال التطوير والتجميل الجارية بمدخل الوحدة المحلية بالفدادنة التابعة لمركز ومدينة فاقوس والمقامة بالجهود الذاتية .

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة اليوم لمركز ومدينة فاقوس، حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من أعمال التطوير، وتشكيل فرق عمل لإحكام السيطرة على اسطوانات الغاز والاشراف على توزيعها وتكثيف الحملات التموينية على مستودعات الغاز ومراقبة الاسعار والتصدى لمافيا السوق السوداء لضمان وصول الغاز لمستحقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365