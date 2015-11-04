محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير مدخل الوحدة المحلية بـ"الفدادنة "

تفقد الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، أعمال التطوير والتجميل الجارية بمدخل الوحدة المحلية بالفدادنة التابعة لمركز ومدينة فاقوس والمقامة بالجهود الذاتية .

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة اليوم لمركز ومدينة فاقوس، حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من أعمال التطوير، وتشكيل فرق عمل لإحكام السيطرة على اسطوانات الغاز والاشراف على توزيعها وتكثيف الحملات التموينية على مستودعات الغاز ومراقبة الاسعار والتصدى لمافيا السوق السوداء لضمان وصول الغاز لمستحقية.