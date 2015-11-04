توقف الحركة الملاحية بموانئ السويس لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن توقف الحركة الملاحية وغلق 4 موانئ بالسويس هى "السخنة، الأدبية، بور توفيق، الزيتيات" بعد سوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها الموانئ.

وأكد عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الرسمى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ البحر الأحمر تأثرت بالمرتفع الجوى والذى أدى إلى ارتفاع سرعة اتجاه الرياح، موضحًا أن هيئة الموانئ تسلمت إشارة من الأرصاد الجوية تفيد أن البلاد خلال الـ48 ساعة المقبلة ستشهد طقسًا مضطربًا يؤثر على الحركة الملاحية بالبحرين الأحمر والمتوسط، وذلك لتعرض البلاد لمنخفضين متزامنين فى وقت واحد، وهما منخفض البحر الأحمر المثير للأتربة والعواصف الترابية، ومنخفض السودان والذى يصاحبه سقوط أمطار غزيرة وسيول على سلاسل جبال البحر الحمر والزعفرانة والجبال بجنوب سيناء.

وأشار مصطفى إلى أن المنخفضين يمثلان مشكلات على حركة الملاحة البحرية، حيث تصحب المنخفضين العواصف الرملية والترابية ويتسببان فى انعدام الرؤية لمدى أكثر من 5 آلاف متر، مع سقوط أمطار رعدية غزيرة.