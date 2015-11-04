رئيس الوزراء من وادى النطرون: مروحية لإخلاء أهالى"عفونة"و10 آلاف جنيه تعويض

زار المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزراء الإسكان والتنمية المحلية، والنقل، محافظة البحيرة لتفقد المناطق المتضررة من سقوط الأمطار والسيول اليوم.

فى بداية الزيارة، توجه رئيس الوزراء مباشرة إلى قرية عفونة التابعة لمركز وادى النطرون، والتى تعتبر من أكثر القرى تضرراً من سقوط الأمطار، حيث كان فى استقباله الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، والذى أشار إلى ما تقوم به المحافظة من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات للتعامل مع هذا الموقف.

ووجه رئيس الوزراء بالعمل على توفير كافة احتياجات المواطنين المتضررين من سقوط الأمطار فى المحافظة، وسرعة توفير الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية اللازمة لأهالى القرى المتضررة.

وأوضح محافظ البحيرة أن عدد الضحايا وصل إلى 8 مواطنين، مشيراً إلى نجاح الاجهزة المعنية بالمحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة فى إخلاء 120 مواطن من ساكنى قرية عفونة والتى تضم عدد 50 منزلا إلى أماكن أخرى بديلة، كما بلغ عدد حالات المصابين بالقرية والذين تم نقلهم الى المستشفى 19 حالة.

وانتقل رئيس الوزراء إلى مستشفى اليوم الواحد بوادى النطرون والتى تم نقل المصابين إليها، وكان فى استقباله وزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضى، حيث اطمأن على المصابين واستمع إلى مطالبهم، فأكد معظمهم أن أوضاعهم الآن جيدة، وطالبوا بضرورة مواصلة عمليات الإخلاء.

ووجه المهندس شريف اسماعيل بضرورة إخلاء المنطقة تحسبا لاستمرار الامطار والسيول بالتعاون بين القوات المسلحة وفرق الانقاذ التى تقوم بعمليات التمشيط فى المنطقة.

وقال رئيس الوزراء فى تصريحات للصحفيين أنه يتم حاليا التنسيق لتوفير مروحية للمشاركة فى عمليات الاخلاء والمتابعة بالقرية، موضحا أنه كلف وزارة التضامن الاجتماعى باتخاذ اللازم حيال المتوفين والمصابين، وصرف التعويضات اللازمة، والبالغ قدرها 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفي.

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