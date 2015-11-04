الضرائب: تخصيص أرقام للإبلاغ عن حالات التهرب من دفع الفواتير

كشف عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تتعاون حاليا مع جهاز حماية المستهلك ومباحث الضرائب والتموين، لتخصيص أرقام للإبلاغ عن حالات التهرب من دفع الممول فواتير ضريبية للمواطن، أو زيادة سعر المنتج مقابل منح فواتير للمستهلك.

وأضاف مطر، خلال كلمته بندوة جمعية خبراء الضرائب، أن مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة نصت على اعتبار جريمة التهرب من الضريبة، جريمة مخلة بالشرف، وهو ما يعنى حرمان المتهرب من تولى المناصب العامة أو ممارسة حقوقه السياحية بالترشح للبرلمان، وحرمان أبنائه من الالتحاق بالكليات العسكرية والشرطية.

وأشار مطر، إلى أن المسودة قررت نظام حوافز للمستهلكين من حائزى الفواتير الضريبية، فى صورة رد ضريبة تصل نسبتها ل5% من الضريبة التى تحملها على شراء بنهاية العام، و15% من الضريبة على الخدمات، كما سيمكن للوزير منح جوائز مالية لحائزى الفواتير تصل لـ5 ملايين جنيه، تشجيعا للمواطنين على طلب فواتير.