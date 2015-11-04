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بالصور.. احتجاز 15كاهنا وانهيار قباب أثرية بدير السريان بسبب سوء الطقس

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بالصور.. احتجاز 15كاهنا وانهيار قباب أثرية بدير السريان بسبب سوء الطقس بالصور.. احتجاز 15كاهنا وانهيار قباب أثرية بدير السريان بسبب سوء الطقس
أكد الأب قزمان السريانى مسئول العلاقات العامة بدير السريان بوادى النطرون فى البحيرة، احتجاز 15 كاهن داخل قلايتهم بمزرعة الدير، بسبب حصار مياه السيول التى اجتاحت المنطقة صباح اليوم،
>مضيفا أنه جارى انقاذهم وتأمين خروجهم بمساعدة قوات الحماية المدنية.

اليوم السابع -11 -2015

وأوضح قزمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن سوء الأحوال الجوية قد تسببت فى انهيار القبة الأثرية بدير السريان، بالإضافة إلى جزء سور الدير الخارجى وغرق محولات الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى بشكل تام عن الدير وتحول أراضى الدير إلى مستنقعات.

اليوم السابع -11 -2015

وكانت منطقة وادى النطرون بالبحيرة قد شهدت حالة من الطقس السىء بشكل غير متوقع صاحبها شدة الرياح وهطول الأمطار بغزارة، مما أدى توقف الحركة المرورية على الطرق السريعة خاصة طريق وادى النطرون العلمين.

اليوم السابع -11 -2015

وقد أدت السيول إلى انهيار عشرات المنازل بقرية العفونة بوادى النطرون ومصرع 6 أشخاص واصابة اكثر من 30 اخرين، كما أدت السيول إلى ارتفاع حالات غياب الطلاب بالمدارس المختلفة وكذلك ارتباك فى الحركة المرورية وزحف المياه إلى داخل المنازل وقطع الطرق الرئيسية، وكذلك انقطاع الكهرباء فى عدد من المناطق منها حوش عيسى وابو المطامير ووادى النطرون وقام عدد من الأهالى بمركز أبو المطامير بتشكيل لجان شعبية لمساعدة الجهات التنفيذية فى مواجهة آثار السيول.

اليوم السابع -11 -2015

وقد توجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إلى مدينة وادى النطرون بالبحيرة لتفقد قرية، عفونة، التى اجتاحتها مياه السيول ومتابعة عمليات إجلاء الأهالى المضارين وتسكينهم بمساكن الإيواء بوادى النطرون.

اليوم السابع -11 -2015

من جهتها، أعلنت الاجهزة التنفيذية بالبحيرة حالة الطوارىء لمواجهة مشكلات هطول الامطار
>وتم تشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة المشكلات الخدمية المتعلقة بحالة الطقس، ووجه الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة مجالس المدن والقرى بسرعة مواجهة المشكلات المتعلقة بسوء الاحوال الجوية بالتنسيق مع شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى واجهزة الحماية المدنية.
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