فيديو | 5 قنوات فضائية تتحدي «غرفة الإعلام» و تسجل مع مرتضي منصور

كتبت – إنجي لطفي

حصلت وكالة”ONA” على مقطع فيديو من مصادرها يكشف قيام 5 قنوات بتسجيل لقاءات مع المستشار مرتضى منصور خلال المؤتمر الانتخابي الذي نظمه منصور بالأمس في دائرته بمسقط راسه بميت غمر بمحافظة الدقهلية ، ودعا فيه المرشحين المنافسين لاستعراض برامجهم الانتخابية، حيث رصدت “ONA” تسجيل كلا من قناة دريم والحياة وcrt ، LTC ، وقناة العاصمة.

ومن المعروف أن قناتي دريم والحياة من ضمن القنوات ذات العضوية لدى غرفة صناعة الإعلام، والتي أصدرت بيانها مؤخراً التي طالبت فيه بمقاطعة وحظر التعامل مع المستشار مرتضى منصور وعدم نشر أي أخبار عنه.

وكان منصور قد دعا إلى مؤتمر بالأمس للمرشحين المنافسين لاستعراض برامجهم الانتخابية، كما هاجم خلال المؤتمر، المهندس محمد الأمين وغرفة صناعة الإعلام والتي وصفها بأنها «وهمية».

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