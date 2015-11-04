أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم الأربعاء اعتقال شخصين يشتبه بأنهما يروجان لتنظيم داعش المتطرف، وذلك بعد يوم واحد من اعتقال أفراد خلية كانت تخطط لهجمات انتحارية.
> وأوضحت الشرطة – في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الاإخبارية – أن الرجلين المنحدرين من أصول مغربية أوقفا فجرا في حي بجنوب برشلونة، وهما “مرتبطان بجهاز التجنيد والدعاية في تنظيم “داعش”.
> وتابعت أن الشخصين “شاركا بشكل ناشط ومباشر في دعاية داعش بتنظيمهما لقاءات لمشاهدة وثائق دعائية لهذه المنظمة الإرهابية والإشادة بعناصرها أو من خلال بث اشرطة الفيديو هذه على الشبكات الاجتماعية”.
> وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت – أمس – تفكيك خلية من 3 عناصر كانت تعتزم تنفيذ هجمات انتحارية في مدريد.
> واعتقلت الشرطة الإسبانية نحو 50 ممن يشتبه في انتمائهم إلى الجماعات المتطرفة منذ بداية العام الجاري، فيما غادر 131 شخصا إسبانيا للانضمام إلى تنظيم داعش في السنوات الأخيرة.
إسبانيا تعتقل شخصين يجندون مقاتلين للانضمام إلى «داعش»
أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم الأربعاء اعتقال شخصين يشتبه بأنهما يروجان لتنظيم داعش المتطرف، وذلك بعد يوم واحد من اعتقال أفراد خلية كانت تخطط لهجمات انتحارية.