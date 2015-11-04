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إسبانيا تعتقل شخصين يجندون مقاتلين للانضمام إلى «داعش»

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إسبانيا تعتقل شخصين يجندون مقاتلين للانضمام إلى «داعش» إسبانيا تعتقل شخصين يجندون مقاتلين للانضمام إلى «داعش»

4 نوفمبر 2015 | 5:39 مساءً

أرشيفية

أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم الأربعاء اعتقال شخصين يشتبه بأنهما يروجان لتنظيم داعش المتطرف، وذلك بعد يوم واحد من اعتقال أفراد خلية كانت تخطط لهجمات انتحارية.
> وأوضحت الشرطة – في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الاإخبارية – أن الرجلين المنحدرين من أصول مغربية أوقفا فجرا في حي بجنوب برشلونة، وهما “مرتبطان بجهاز التجنيد والدعاية في تنظيم “داعش”.
> وتابعت أن الشخصين “شاركا بشكل ناشط ومباشر في دعاية داعش بتنظيمهما لقاءات لمشاهدة وثائق دعائية لهذه المنظمة الإرهابية والإشادة بعناصرها أو من خلال بث اشرطة الفيديو هذه على الشبكات الاجتماعية”.
> وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت – أمس – تفكيك خلية من 3 عناصر كانت تعتزم تنفيذ هجمات انتحارية في مدريد.
> واعتقلت الشرطة الإسبانية نحو 50 ممن يشتبه في انتمائهم إلى الجماعات المتطرفة منذ بداية العام الجاري، فيما غادر 131 شخصا إسبانيا للانضمام إلى تنظيم داعش في السنوات الأخيرة.

2015-11-04

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