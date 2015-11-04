أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

السيسي لـ«تليغراف»: كنت أهنئ البريطانيين بعيد الميلاد على ورق البردي في 1990

Google+ Print
السيسي لـ«تليغراف»: كنت أهنئ البريطانيين بعيد الميلاد على ورق البردي في 1990 السيسي لـ«تليغراف»: كنت أهنئ البريطانيين بعيد الميلاد على ورق البردي في 1990

في المقابلة مع تليغراف

نشرت صحيفة التليغراف البريطانية، اليوم الأربعاء، حوارا صحفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل بدء زيارته لبريطانيا، وتتطرق الحوار للحديث حول الأزمة الليبية والطائرة الروسية المنكوبة والعلاقات المصرية البريطانية.

وقال الرئيس السيسي، في حواره، للصحفي البريطاني، “لدي ذكريات رائعة في بلدكم ففي عام 1990 تلقيت تدريبا في الجيش البريطاني في كامبرلي”.

وأضاف السيسي، “كنت في عيد الميلاد، أحضر ورق البردي، معي من القاهرة لتقديم بطاقات عيد الميلاد لزملائي البريطانيين وكنت أكتب : “مع أطيب التمنيات من اللواء سيسي”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا»

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن