السيسي لـ«تليغراف»: كنت أهنئ البريطانيين بعيد الميلاد على ورق البردي في 1990

نشرت صحيفة التليغراف البريطانية، اليوم الأربعاء، حوارا صحفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل بدء زيارته لبريطانيا، وتتطرق الحوار للحديث حول الأزمة الليبية والطائرة الروسية المنكوبة والعلاقات المصرية البريطانية.

وقال الرئيس السيسي، في حواره، للصحفي البريطاني، “لدي ذكريات رائعة في بلدكم ففي عام 1990 تلقيت تدريبا في الجيش البريطاني في كامبرلي”.

وأضاف السيسي، “كنت في عيد الميلاد، أحضر ورق البردي، معي من القاهرة لتقديم بطاقات عيد الميلاد لزملائي البريطانيين وكنت أكتب : “مع أطيب التمنيات من اللواء سيسي”.