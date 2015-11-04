رئيس الوزراء يزور البحيرة ويأمر بصرف 10 آلاف جنيه لكل متوفي إثر سقوط الأمطار

قام المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزراء الاسكان، والتنمية المحلية، والنقل، بزيارة إلى محافظة البحيرة لتفقد المناطق المتضررة من سقوط الأمطار والسيول اليوم الأربعاء.

وفى بداية الزيارة، توجه رئيس الوزراء مباشرة إلى قرية عفونة التابعة لمركز وادى النطرون، والتى تعتبر من أكثر القرى تضرراً من سقوط الأمطار، حيث كان فى استقباله الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، والذى أشار إلى ما تقوم به المحافظة من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات للتعامل مع هذا الموقف.

ووجه رئيس الوزراء بالعمل على توفير كافة احتياجات المواطنين المتضررين من سقوط الامطار فى المحافظة، وسرعة توفير الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية اللازمة لاهالى القري المتضررة.

وأوضح محافظ البحيرة أن عدد الضحايا وصل إلى 8 مواطنين، مشيراً إلى نجاح الاجهزة المعنية بالمحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة فى إخلاء 120 مواطن من ساكنى قرية عفونة والتى تضم عدد 50 منزل إلى أماكن أخرى بديلة، كما بلغ عدد حالات المصابين بالقرية والذين تم نقلهم الى المستشفى 19 حالة.

وانتقل رئيس الوزراء الى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون والتي تم نقل المصابين اليها، وكان في استقباله وزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضي، حيث قام بالاطمئنان على المصابين واستمع الى مطالبهم، فأكد معظمهم أن أوضاعهم الآن جيدة، وطالبوا بضرورة مواصلة عمليات الاخلاء.

ووجه المهندس شريف اسماعيل بضرورة اخلاء المنطقة تحسبا لاستمرار الامطار والسيول بالتعاون بين القوات المسلحة وفرق الانقاذ التي تقوم بعمليات التمشيط في المنطقة. وقال رئيس الوزراء في تصريحات للصحفيين أنه يتم حاليا التنسيق لتوفير مروحية للمشاركة في عمليات الاخلاء والمتابعة بالقرية، موضحا أنه كلف وزارة التضامن الاجتماعي باتخاذ اللازم حيال المتوفين والمصابين، وصرف التعويضات اللازمة، والبالغ قدرها 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفي.