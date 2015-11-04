«أردوغان» يدعو إلى تعديل الدستور بعد فوزه الانتخابي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الحكومة ستجري مشاورات مع زعماء المعارضة بشأن تعديل الدستور. وفي حال فشل هذه المفاوضات، سيؤيد الدعوة لإجراء استفتاء شعبي لأخذ رأي الأتراك في هذه المسألة.

وقال أردوغان خلال خطاب ألقاه الأربعاء أمام عدد من المسؤولين وهو الأول منذ فوز حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بالأغلبية في الانتخابات المبكرة التي جرت في الأسبوع الماضي، إن البرلمان يجب أن يعطي أولوية لمناقشة دستور جديد.

وقال أردوغان إن رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو سيجري مشاورات مع زعماء المعارضة بشأن إعادة كتابة الدستور.

وصرح بأنه في حالة فشل هذه المفاوضات سيؤيد الدعوة لإجراء استفتاء شعبي لأخذ رأي المواطنين الأتراك في المسألة.

ولطالما أبدى أردوغان رغبته في تعديل الدستور حتى تتمتع الرئاسة بسلطات تنفيذية وهو ما سيمنحه سلطات أكبر.