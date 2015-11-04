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رئيس الوزراء يشكل لجنة للسيطرة على الأسعار بالتعاون مع القوات المسلحة

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رئيس الوزراء يشكل لجنة للسيطرة على الأسعار بالتعاون مع القوات المسلحة رئيس الوزراء يشكل لجنة للسيطرة على الأسعار بالتعاون مع القوات المسلحة

أرشيفية

شكل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لجنة تحت أسم السيطرة على الاسعار، برئاسة الدكتور خالد حنفي وزير والتجارة الداخلية، تضم وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ووزارات الداخلية والصناعة والتجارة والزراعة والتنمية المحلية والصحة والتضامن الاجتماعي.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إن اللجنة تعقد إجتماعاتها الان ودورياً بمقر مجلس الوزراء، وإن وزارة التموين تكثف حاليًا المعروض من السلع الغذائية، ومنها اللحوم والسكر والزيت والارز والبقوليات والخضروات والفاكهة وغيرها من السلع بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة، بالاضافة إلى التنسيق والتعاون مع هذه الوزارات لإمداد كافة المنافذ بالسلع الغذائية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف إن من مهام اللجنة أيضًا تحديد المناطق السكانية وتحديد مناطق توزيع السلع التي تحتاجها كل منطقة وعدد سيارات بيع السلع المتنقلة الواجب توافرها بهذه المناطق في حالة عدم وجود منافذ بيع ثابتة أو متحركة، وتحديد السلع الواجب توافرها في منافذ التوزيع بالاضافة إلى توفير السلع بكافة الاسواق لخفض أسعارها.

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