عمرو طارق يغيب عن مران ريال بيتيس للإصابة

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية غياب اللاعب المصري عمرو طارق عن مران فريقه ريال بيتيس الأربعاء بسبب الإصابة بالتهاب في الفخذ الأيسر.

ولا يمانع الفريق الأندلسي رحيل لاعبه إلى ناد أخر يناير المقبل على سبيل الإعارة لعدم مشاركته في المباريات تحت قيادة المدرب بيبي ميل.

وأشارت تقارير صحفية إلى رغبة نادي إيبار الذي يحتل المركز السادس بالدوري الإسباني حاليا في ضم الظهير الأيسر المنتقل مطلع الموسم الحالي من الجونة إلى بيتيس.

وسعى الأهلي للحصول على خدمات اللاعب قبل رحيله إلى إسبانيا وذكرت تقارير أنه مازال يرغب في انتدابهع في ظل اقتراب رحيله عن بيتيس.