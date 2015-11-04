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أهالى الحسينية بمحافظة الشرقية يشعون جنازة شهيد نادى ضباط الشرطة بالعريش

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أهالى الحسينية بمحافظة الشرقية يشعون جنازة شهيد نادى ضباط الشرطة بالعريش أهالى الحسينية بمحافظة الشرقية يشعون جنازة شهيد نادى ضباط الشرطة بالعريش
اتشحت قرية "أزولين بشارة" التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء بالسواد، حزنا على استشهاد أحد أبنائها خلال تأدية واجبة الوطنى الشهيد المجند "محمد سلامة أبو زيد" والذى استشهد مع آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة أمام مبنى نادى ضباط الشرطة بالعريش.

وصل جثمان الشهيد، منذ قليل، إلى قريته حيث مثواه الأخير، واحتشد الأهالى للمشاركة فى الجنازة بهتافات: "لا إله إلا الله.. الإخوان أعداء الله.. الإرهاب عدو الله".

كانت سيارة مفخخة حاولت اقتحام نادى الشرطة بالعريش إلا أنها اصطدمت بالحواجز الحديدية، وتصدت لها القوات وأسفر الحادث عن استشهاد 3 من رجال الشرطة، وإصابة 4 مجندين وموظف مدنى و5 مواطنين.

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