بالصور.. مساعد وزير العدل ومحافظ القليوبية يتفقدان مجمع محاكم بنها

تفقد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، والمستشار إبراهيم الميهى مساعد وزير العدل، أبنية مجمع محاكم بنها لبحث توسعة الشارع الخلفى للمحكمة وامتداد نفق المنشية، وإنشاء حارات مرورية واسعة لمنع التكدسات المرورية خصوصًا بعد إنشاء نفق المنشية الجديد، والذى سيحقق السيولة المرورية للطريق نحو المحكمة.

وقال محافظ القليوبية خلال تفقده للمبني، نسعى لتوسعة الشارع لأجيالنا القادمة، وليتسنى لنا البدء فى توسعة نفق سعد زغلول وإنشاء حارة أخرى موازية للقضاء نهائيًا على التكدس المرورى بالمنطقة.

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ومن جانبه قال المستشار إبراهيم الميهى، إننا نعمل لأجل الصالح العام وسنقوم بتعديل مسار السور المقام حول مجمع المحاكم لتوسعة عرض الشارع.



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