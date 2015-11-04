محافظ الإسماعيلية يستعرض ترتيبات واستعدادات انتخابات البرلمان

استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، المستشار إبراهيم سالم رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، يرافقه المستشار محمد منير عبد الفهيم مساعد رئيس المحكمة، وفى حضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة، حيث تم استعراض ومناقشة كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالانتخابات البرلمانية الجديدة لمجلس النواب 2015، والمقرر لها الانطلاق يومى 22و23 من شهر نوفمبر الجارى ضمن المرحلة الثانية للانتخابات.

كما تم مناقشة التجهيزات والتدابير الخاصة بتجهيز المقرات الانتخابية واللجان الفرعية بالمحافظة والتى يبلغ إجمالها عدد 210 مقرات رئيسية بإجمالى عدد 366 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وتوابعها مقسمة إلى أربع دوائر انتخابية بإجمالى عدد 781527 ناخبة وناخبة ممن لهم حق التصويت.

وخلال اللقاء تم التأكيد على جاهزية واستعداد جميع اللجان والمقرات الانتخابية بالمحافظة وتوفير كافة سبل الراحة والتيسيرات اللازمة لتسهيل فعاليات العملية الانتخابية بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والشرطة.